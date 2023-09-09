اختفاء كبير أطباء بوتين وكاتم أسراره الطبية في ظروف غامضة

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وطن- أفادت وسائل إعلام روسية أن كبير أطباء بوتين “فيكتور تروخين”، والذي يُزعم أنه يعرف الأسرار الطبية للرئيس الروسي اختفى قبل يوم واحد من قرار للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية “FMBA” بفصله بسبب فضيحة احتيال كبرى.

وذكر موقع “fontanka” نقلا عن ابنته أن والدها فيكتور تروخين، 59 عامًا، مفقود منذ خمسة أيام على الأقل، بينما شرعت الشرطة في عملية بحث للعثور عليه.

وكان “تروخين” يرأس سابقًا معهد أبحاث اللقاحات والأمصال في سانت بطرسبرغ، وشغل منصب مديره لمدة 11 عامًا.

طرد من وظيفته

وتم طرد تروخين من وظيفته الأخيرة بسبب تورطه المزعوم في فضيحة احتيال واسعة النطاق، مما أثار تكهنات حول اختفائه المفاجئ.

وبحسب ما ورد رأته ابنته آخر مرة في 3 سبتمبر، قبل يوم واحد فقط من سماح الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية (FMBA) له بالرحيل.

وفي رسالة وداع للموظفين، كتب: “لقد أنشأنا مؤسسة فريدة من نوعها بالنسبة لبلدنا، ولكن تعقيدها هو على وجه التحديد السبب الذي يمكن أن يؤثر على المستقبل بطريقة غير متوقعة.”

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وأضاف:” أتمنى ألا يحدث ذلك، وأن يحتفظ المعهد بكفاءاته الفريدة ومتخصصيه الذين يشكلون اليوم جوهرة وروحه”.

وتم فتح تطبيقي WhatsApp وTelegram الخاصين بـ تروخين لفترة وجيزة في 5 سبتمبر، لكنه لم يكن على اتصال، وفقًا للادعاءات.

وفي حديثها إلى منفذ الأخبار الروسي فونتانكا ، قالت ابنته صوفي “أبي ليس من النوع الذي يختفي بمحض إرادته.”

كان متعبًا ومكتئبًا

وفي الأيام الأخيرة، كان فيكتور تروخين، بحسب ابنته، متعبًا ومكتئبًا. “لكن هذا ليس مقاتلاً يستسلم ويستطيع مغادرة وطنه.”

مضيفة أن والدها كان متعبًا لأنه كان مشغولًا جدًا. “إنه يعمل بجد وهناك الكثير من الضغوط عليه.

وأوضحت صوفيا: “إنه مدير كبير ومسؤول دولي، وهو القنصل الفخري لروسيا في نيكاراغوا، وكل هذا معقد للغاية”.

أسرار بوتين الصحية

ويُزعم أن رئيس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال كان على علم بأسرار بوتين الصحية ووفقًا لـ FMBA، وتلقت وكالات إنفاذ القانون الروسية ملفًا يزعم أنه متورط في الاحتيال، وقد تحققوا منه بعد تلقي مزاعم بالفساد.

و”كانت الإقالة غير متوقعة للغاية بالنسبة لفريقه لدرجة أنهم سجلوا مقطع فيديو حول مدى صدمتهم ومدى جودة العمل معه طوال هذه العقود.”

وأصيب الرئيس الروسي بعدة مشاكل صحية خلال الـ12 شهرا الماضية، بحسب مصادر مختلفة في الكرملين.

وفي الوقت نفسه، انتشرت شائعات بأن بوتين يعاني من مرض السرطان بشكل خطير خلال العام الماضي.

وكان كريستوفر ستيل، الذي أدار مكتب روسيا في MI6 في لندن بين عامي 2006 و2009، قد ادعى سابقًا أن “مصادر موثوقة للغاية تخبرنا أنه كان مريضًا لبعض الوقت”.

كما زعمت قناة “General SVR Telegram” مرارًا وتكرارًا أن بوتين في حالة صحية سيئة، بل ويعتمد بشكل دائم على شبيه له ليحل محل ظهوره العلني.

جاءت أولى الادعاءات الصحية بعد الغزو في أوائل عام 2022 عندما قيل إن بوتين يعاني من مرض السرطان. لكن الكرملين نفى المزاعم بأن بوتين مريض، ووصف ديمتري بيسكوف هذه التقارير والاقتراحات بأنها “تلفيق وكذب”.