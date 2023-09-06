الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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حياتنا

رانيا يوسف تستعيد ذكرياتها العارية بهز الصدر في دبي وتشكر هؤلاء (فيديو)

فاجأت رانيا يوسف متابعيها بظهور نادر لها بدون استخدام الفلاتر أيضا مع قلادات ملفتة للانتباه

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تستعيد ذكرياتها العارية بهز الصدر في دبي وتشكر هؤلاء (فيديو)
الفنانة المصرية رانيا يوسف
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وطن- استعادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، ذكرياتها في الإمارات بنشر فيديو لم تنشره من قبل، ظهرت خلاله وهي ترقص في ردهة الفندق.

وأدت رانيا يوسف رقصة جريئة على أنغام أغنية “الدلع” للفنان المصري بهاء سلطان، مرتدية ملابس مثيرة.

حيث ارتدت رانيا يوسف تنورة قصيرة بنقشة التايجر مع توب نصف بطن بنفس النقشة، مفتوحة الصدر بشكل مثير.

دلع رانيا يوسف

وحرصت رانيا على تطبيق كلمات الأغنية وممارسة الدلع وهز الصدر حرفياً أثناء الرقص.

وعلقت الفنانة على الفيديو: ” عودة بسيطة إلى أفضل وقت أمضيته في فندق بلازو فيرساتشي دبي.. أفضل ضيافة حقًا.. شكراً منذر درويش على الدعوة وكرم الضيافة”.

وأشارت رانيا في تعليقها إلى أن فستانها من فيرساتشي، وحقيبتها من دولتشي آند جابانا.

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بدون فلاتر

كما فاجأت رانيا متابعيها بظهور نادر لها بدون استخدام الفلاتر.

ونشرت فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام وهي ترقص داخل السيارة على أغنية “أه يا ليل” للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وظهرت رانيا على طبيعتها مرتدية قلادة عليها كلمة “ماشاء الله”، وقلادة أخرى ذات خرزة زرقاء في إشارة إلى خوفها من الحسد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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