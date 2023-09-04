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حافظ الميرازي يفحم رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

مدبولي شهد مراسم شراء شركة إماراتية 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان

كتب باسل سيد
حافظ الميرازي
الإعلامي المصري المعارض حافظ الميرازي
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وطن – شنّ الإعلامي المصري المعارض حافظ الميرازي، هجوما حادا على رئيس حكومة بلاده مصطفى مدبولي، بعدما ظهر ضاحكا في مراسم بيع نحو ثلث أسهم شركة الشرقية للدخان إلى دولة الإمارات.

وكان مدبولي قد شهد مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية، بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء مواد التصنيع.

وشوهد مدبولي، مبتسما وسعيدا خلال مراسم التوقيع على هذه الخطوة، التي تأتي ضمن خطة طروحات تنفذها الدولة وتضطر من خلالها للتخارج من بعض المشروعات، على وقع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، تعاني على إثرها من نقص حاد في العملة الصعبة.

تعليق ناري من حافظ الميرازي

ابتسامة مدبولي خلال توقيع المراسم، أثارت غضب حافظ الميرازي الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “لا أدري ما هي مدعاة الفخر أن يحضر رئيس الوزراء مراسم بيع أصول بلده لشركة أجنبية؟”.

وأضاف: “تعودنا في الثقافة الشعبية أن يتوارى الشخص المدين عن الأنظار وهم يبيعون أثاث منزله أو مشروعه المربح للدائنين، لا أن يسمي البيع استحواذا ومشاريعه المباعة للإمارات مشاريع مصر.. منظر حزين”.

تغريدة حافظ الميرازي
تغريدة حافظ الميرازي حول استحواذ شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية على ثلث شركة الشرقية للدخان

بيع 30% من أسهم الشرقية للدخان

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت إتمام بيع حصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، لصالح شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.

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وقال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، إنه بموجب الاتفاقية تستحوذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” بقيمة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.336 مليار جنيه، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

شركة إيسترن كومباني
الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”

وأصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة، الأولى شركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية (30%)، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) (20.95%)، ثم صناديق استثمار “آلان جيري” (7.21%)، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة تبغ (5.20%)، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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