“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

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وطن- فسّر سياسي وأكاديمي مصري شهير، سبب اعتماد النظام المصري على الوزير والدبلوماسي السعودي أحمد قطان في إنهاء فضيحة طائرة الكنز التي ضُبطت في زامبيا.

وقال السياسي والباحث الأكاديمي سام يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “السفير السعودي السابق أحمد قطان، ووزير الدولة السعودي الآن لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، والمنقذ السوبرمان الذي أدار صفقة الإفراج عن ضباط ومهربي الطائرة المصرية فى زامبيا”.

وأضاف: “قطان هو نفس الرجل الذى صرح من قبل أنه أُبلغ رسميا، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، وصرح أيضا في نفس اللقاء التلفزيوني (مستحيل، من خلال معرفتي بمصر وبالقوات المسلحة المصرية، مستحيل أن يبقوا هؤلاء الإخوان في الحكم، وبالفعل، الشيء الذي أنا سعيد به إنه في خلال السنة التي حكموا فيها انفضحوا وتم تعريتهم).

وتابع الأكاديمي المصري: “الرجل خبير بمصر وبالقوات المسلحة المصرية وبأساليبها، ولذلك استنجدت به القيادة المصرية لإنقاذ المتهمين المصريين وخصوصا المتهم الخصوصي الخفى رقم ٦ وقد كان، ونجح الرجل في مهمته بل اصر على اصطحاب المتهمين معه على نفس الطائرة فى صفقة سال لها لعاب الإخوة في زامبيا الديمقراطية الحرة وتحيا الإخوة المصرية السعودية الإفريقية”.

السفير السعودى السابق أحمد قطان، ووزير الدولة السعودي الان لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، والمنقذ السوبرمان الذى ادار صفقة الافراج عن ضباط ومهربون الطائرة المصرية فى زامبيا هو نفس الرجل الذى صرح من قبل أنه "أُبلغ رسميا"، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق… pic.twitter.com/9M4Muzd4VX — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) September 1, 2023

الإفراج عن المصريين الخمسة

وكانت محكمة لوساكا الفرعية، قد قررت الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس، بينما تُستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

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وجاء احتجاز المصريين قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة، كما أعلنت السلطات في لوساكا.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، إن اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها، ليفرج عنهما بكفالة.

وكانت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، قد عثرت على نحو 5.7 مليون دولار نقدا و5 مسدسات و126 طلقة ذخيرة و602 سبيكة ذهب يشتبه في أنها مزيفة وتزن نحو 127 كيلوغراما على متن طائرة خلال عملية تفتيش في 13 أغسطس/آب.

تحركات سعودية

وفي أعقاب الكشف عن هذه الفضيحة، تحركت السلطات السعودية بشكل غير مباشر حيث بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة شفهية إلى الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما، كما أجرى قطان زيارة إلى لوساكا، التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.

وفيما قالت البيانات الرسمية إن الرسالة واللقاء شهدا بحث العلاقات الثنائية، إلا أنّ الكثير من المحللين ربطوا هذه التحركات بمحاولة إنقاذ المتهمين المصريين وتحديدا المتهم السادس الذي لم تُكشف هويته، لكن معلومات عدة تحدثت عن هذا المتهم تحديدا يتبع رأس النظام المصري.