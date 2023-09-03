الأحد, سبتمبر 3, 2023
الرئيسيةالهدهد"سوبرمان أدار الصفقة".. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء...
الهدهد

“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

محكمة لوساكا الفرعية كانت قد قررت الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم

كتب فهمي الورغمي
أحمد قطان وطائرة الكنز المصرية
- Advertisement -

وطن- فسّر سياسي وأكاديمي مصري شهير، سبب اعتماد النظام المصري على الوزير والدبلوماسي السعودي أحمد قطان في إنهاء فضيحة طائرة الكنز التي ضُبطت في زامبيا.

وقال السياسي والباحث الأكاديمي سام يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “السفير السعودي السابق أحمد قطان، ووزير الدولة السعودي الآن لشؤون الدول الإفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، والمنقذ السوبرمان الذي أدار صفقة الإفراج عن ضباط ومهربي الطائرة المصرية فى زامبيا”.

وأضاف: “قطان هو نفس الرجل الذى صرح من قبل أنه أُبلغ رسميا، خلال عمله في مصر، بأن أحمد شفيق هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، وصرح أيضا في نفس اللقاء التلفزيوني (مستحيل، من خلال معرفتي بمصر وبالقوات المسلحة المصرية، مستحيل أن يبقوا هؤلاء الإخوان في الحكم، وبالفعل، الشيء الذي أنا سعيد به إنه في خلال السنة التي حكموا فيها انفضحوا وتم تعريتهم).

تغريدة الأكاديمي سام يوسف
تغريدة الأكاديمي سام يوسف

وتابع الأكاديمي المصري: “الرجل خبير بمصر وبالقوات المسلحة المصرية وبأساليبها، ولذلك استنجدت به القيادة المصرية لإنقاذ المتهمين المصريين وخصوصا المتهم الخصوصي الخفى رقم ٦ وقد كان، ونجح الرجل في مهمته بل اصر على اصطحاب المتهمين معه على نفس الطائرة فى صفقة سال لها لعاب الإخوة في زامبيا الديمقراطية الحرة وتحيا الإخوة المصرية السعودية الإفريقية”.

الإفراج عن المصريين الخمسة

وكانت محكمة لوساكا الفرعية، قد قررت الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس، بينما تُستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

- Advertisement -
المتورطون في قضية طائرة زامبيا
المتورطون في قضية طائرة زامبيا المحتجزين لدى السلطات الزامبية

وجاء احتجاز المصريين قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة، كما أعلنت السلطات في لوساكا.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، إن اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها، ليفرج عنهما بكفالة.

زامبيا تحتجز طائرة قادمة من مصر محملة بالذهب والأموال
زامبيا تحتجز طائرة قادمة من مصر محملة بالذهب والأموال

وكانت وكالة مكافحة المخدرات في زامبيا، قد عثرت على نحو 5.7 مليون دولار نقدا و5 مسدسات و126 طلقة ذخيرة و602 سبيكة ذهب يشتبه في أنها مزيفة وتزن نحو 127 كيلوغراما على متن طائرة خلال عملية تفتيش في 13 أغسطس/آب.

سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء على متن طائرة زامبيا
سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء على متن طائرة زامبيا

تحركات سعودية

وفي أعقاب الكشف عن هذه الفضيحة، تحركت السلطات السعودية بشكل غير مباشر حيث بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برسالة شفهية إلى الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما، كما أجرى قطان زيارة إلى لوساكا، التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية زامبيا ستانلي كاكوبو.

وفيما قالت البيانات الرسمية إن الرسالة واللقاء شهدا بحث العلاقات الثنائية، إلا أنّ الكثير من المحللين ربطوا هذه التحركات بمحاولة إنقاذ المتهمين المصريين وتحديدا المتهم السادس الذي لم تُكشف هويته، لكن معلومات عدة تحدثت عن هذا المتهم تحديدا يتبع رأس النظام المصري.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

الهدهد

الكفيل المصري.. السيسي يتخبط في ظل انهيار الاقتصاد وقرار جديد يثير السخرية

الهدهد

أحدث ظهور لمحمد العريفي يُحرج ولي العهد محمد بن سلمان (فيديو)

تقارير

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

الهدهد

صفقة محمد صلاح.. أمير سعودي يرد على اتهام المملكة بخطف القوى الناعمة المصرية

اقتصاد

فشل جديد يحاصر نظام السيسي.. أسباب ومآلات تخفيض الديون المصرية

رياضة

تعديل يطرأ على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

تقارير

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

الهدهد

بيان ناري لقناة مكملين بعد حذف صفحتها على فيسبوك.. هل فعلتها مصر والإمارات؟

الهدهد

مجتهد: تقرير طبي بتدهور صحة الملك وراء هذا القرار العاجل لابن سلمان

حياتنا

لوسي: “بخلص رقص وأصلي وأنام على القرآن وربنا رب قلوب” (فيديو)

الهدهد

“الددو” يفتح النار على ابن سلمان و”كبار العلماء” السعودية.. هل يتسبب بأزمة لقطر؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!

نور الغندور فعلتها وظهرت بالمايوه لأول مرة.. هل تقصد إثارة إعجاب جورجينا؟ (فيديو)

فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

“هروب ماكر من الغابون” وتفاصيل حصرية عن رحلة محمد السادس إلى فرنسا

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

لماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)

تحرش على الهواء.. بايدن لم يتمالك نفسه ويمسك بصدر فتاة بعد تقبيلها

جورجينا رزق .. من يتخيّل أن هذه هي ملكة جمال لبنان والكون بعمر 70 عاماً! (شاهد)

صحيفة تابعة للإمارات تحرض ضد تبون وتروج لـ”مخطط الفوضى” في الجزائر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC