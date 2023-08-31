إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن مكالمات الفيديو والصوت في منصة X

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وطن – كشف الملياردير إيلون ماسك عن مفاجأة جديدة، للمغردين على منصة X “تويتر سابقاً”، تتعلق بخاصية مكالمات الفيديو والصوت على المنصة .

وقال إيلون ماسك في تغريدة، إنّ مكالمات الفيديو والصوت القادمة إلى منصة X تعمل على أجهزة وأنظمة: iOS، Android، Mac ,PC.

وأكد “ماسك” أنّ مكالمات الفيديو والصوت لا تحتاج إلى رقم هاتف. مضيفاً أنّ منصة X هي دليل العناوين العالمي الفعّال.

واشار الملياردير إلى أنّ هذه المجموعة من العوامل فريدة من نوعها.حسب قوله

وكان إيلون ماسك يحاول تدارك صدمة تطبيق ثريدز حينما انطلق في يوليو الماضي 2023، بخدمة جديدة في منصة X “تويتر سابقا”، تتمثل في إجراء المكالمات الصوتية والمرئية “الفيديو”، ضمن ميزات جديدة لجذب الجمهور، بعد الاقبال الذي وصف بالتاريخي على ثريدز Threads آنذاك .

تحديات أمام المكالمات الصوتية والمرئية على منصة X “تويتر سابقاً”

وتواجه منصة X “تويتر سابقا” عبر إطلاق هذه خدمة المكالمات الصوتية والمرئية تحديات كبيرة.

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ومن بين تلك التحديات، تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى. مثل واتساب وإنستغرام وتليغرام وغيرها. بحسب الجزيرة

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك مالك الموقع مؤخرا.

لكن في الوقت نفسه يختبر تويتر أيضا وضع قيود جديدة على من يمكنه إرسال الرسائل المباشرة.

وقد يحصر ذلك استخدام هذه الخدمة على فئة محدودة من مشتركي تويتر الموثقين بالعلامة الزرقاء والذين يدفعون اشتراكات شهرية مقابل ذلك.