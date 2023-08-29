والد مبابي يهينه على الملأ ويشد أذنه.. حقيقة فيديو اجتاح المواقع

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وطن- انتشر مقطع فيديو بعنوان “مبابي أيام المدرسة” زعم ناشروه أنه يُوثّق لحظة تعرّض الدولي الفرنسي من أصول كاميرونية- جزائرية للتعنيف من قبل أحد مُدرّسيه في فصله الدراسي خلال طفولته.

مقطع الفيديو حظي بتفاعل واسع كذلك، على تطبيق تيك توك، حيث شاركه كثيرون بعنوان: “يُعيد ويلفريد مبابي تربية ابنه بعد تغيّر مزاجه بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان“.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل الأعمال الفرنسي، الكاميرون الأصل، ويلفريد مبابي وهو يُهين نجله لاعب كرة القدم، “كيليان مبابي“، بطريقة مهينة عبر الإمساك بطرف أذنه اليُمنى بشدّة والحديث معه بغلظة، وسط صمت رهيب وتفاجأ مريب من نجم “الديوك”.

حقيقة تعرّض مبابي للإهانة من والده

رصدت “وطن” مقاطع الفيديو المُتداولة، وأرشد البحث أن مصدرها حساب على تطبيق “تيك توك” وموقع “إنستغرام” باسم “frenchaicovers”.

وهو حساب مولع ببرامج الذكاء الاصطناعي التي تُزيّف الوجوه والملامح وتخلق في بعض المناسبات صوراً وهمية بالكاد يمكن تمييزها عن الحقيقة دون العودة لبرامج التحليل العكسي لكشف ماهيتها.

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صاحب الحساب المذكور، ينشر بشكل يومي مقاطع فيديو مُزيّفة يُتابع من خلالها الترند العالمي المُتعلّق أساسا بنجوم كرة القدم ومشاهير الفنّ في أمريكا وفرنسا.

وفي مقطع فيديو ثانٍ، نشر صاحب الحساب لقطات مزيّفة ومُعدلة للدولي الفرنسي “كيليان مبابي” بلحية خفيفة بينما كان يتصرّف بغرابة.

هل يُغادر مبابي باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير إعلامية صباح أمس، الإثنين، عن خطة “غريبة” يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في تطبيقها من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.

وأوضحت صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع مبابي هذا الصيف، ولكن لا يزال مهتما بشدة بضم اللاعب، حيث تم الكشف عن خطة جديدة وغريبة من نادي العاصمة لضم النجم الفرنسي، والتي تتمثل في استقدامه خلال يناير القادم.

وتحدّثت الصحيفة عن احتمال جديد لقدوم مبابي إلى ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2024، حيث وقتها سيكون النادي الملكي مستعدًا لضم اللاعب في النصف الثاني من الموسم، حتى لو كان بإمكانهم الحصول عليه مجانًا بعد ستة أشهر.