مرض السكري: نوع من الموسيقى يساعد في تنظيم الأنسولين بشكل أفضل؟

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وطن-قام باحثون سويسريون بتطوير خلايا قادرة على تنظيم الأنسولين من خلال تشغيل بعض الموسيقى، إذ تبيّن أنه يمكن للموسيقى المساعدة في تنظيم الأنسولين، بعد انتهاء بحث كلية الفنون التطبيقية الفيدرالية في زيورخ (ETH Zurich) المقدمة في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology، بعنوان “الموسيقى لا تروج إلا للآثار”.

وفي هذا السياق، طوّر علماء المؤسسة السويسرية خلايا اصطناعية تنتج الأنسولين عندما تصبح الموسيقى ممتعة. وكانت النتائج جيدة بشكل خاص مع أغنية “We Will Rock You” لفرقة Queen، بحسب ما نقله موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

يتم تحفيز الخلايا الاصطناعية بواسطة الموسيقى لإنتاج الأنسولين

يعمل الباحثون لفترة طويلة على إيجاد حلول لتسهيل تنظيم نسبة السكر في الدم وإدارة الأنسولين للأشخاص المصابين بالسكري. من جانبها، توفر هذه المعدات السويسرية فكرة تعزيز الخلايا الاصطناعية المنتجة للأنسولين في كبسولات مزروعة في الجسم، إذ تُنظم هذه الموسيقى الأنسولين عندما يُصدر صوت دقيق.

بالنسبة لهذا المشروع، استلهم العلماء من بروتين من بكتيريا الإشريكية القولونية، الذي يتفاعل مع المحفزات الميكانيكية وينظم تدفق أيونات الكالسيوم داخل الخلية. كما قام الباحثون بدمج نموذج القناة الأيونية البكتيرية في الخلايا البشرية المنتجة للأنسولين. وقد سمح هذا للخلايا بتصديقها – ما يشبه القناة الأيونية والمتكامل في الغشاء الليوري”، وفقًا لكلية الفنون التطبيقية الفيدرالية في زيورخ.

ونظرًا لأن قناة الخلايا الاصطناعية يتم سماعها استجابةً للصوت، فإن أيونات الكالسيوم تشحن بشكل إيجابي دون الدوران. وتؤدي الخلية إلى انقلاب الشحنة في الغشاء الخلوي، الأمر الذي يستلزم اندماج الحويصلات الصغيرة المملوءة بالأنسولين إلى داخل الخلية مع الغشاء الخلوي، وبالتالي إطلاق الأنسولين من الخارج (soit l’Organic du Diabétique)، وفق ترجمة “وطن“.

علاج مرض السكري: “We Will Rock You” للمساعدة في تنظيم الأنسولين

أجرى العلماء تجارب لتحديد بعض الترددات ومستويات الحجم، ما أدى إلى تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتنشيط القنوات الأيونية وتحرير الأنسولين. وقد اكتشفوا أن مستويات الصوت تصل إلى 60 ديسيبل (ديسيبل) وأن الترددات المنخفضة البالغة 50 هرتز توفر أكبر قدر من الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا أنه للحصول على الحد الأقصى من إطلاق الأنسولين، يستمر لمدة ثلاث ثوانٍ ويتوقف لمدة خمس ثوانٍ كحد أقصى.

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من جهتهم، قام الباحثون أيضًا بفحص الأنواع الموسيقية التي أثارت الاستجابة الأنسولينية بقوة، وكان أكبر حجم يصل إلى 85 ديسيبل. وحصلت موسيقى الروك ذات ، مثل أغنية كوين “We Will Rock You”، على أفضل النتائج.

تقنية واعدة لإدارة الأنسولين

ومن أجل اختبار هذه التقنية، قام الفريق بزراعة الخلايا المنتجة للأنسولين في منطقة البطن، ولاحظ العلماء استجابة الأنسولين عندما كانت الموسيقى ممتعة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج رواسب الأنسولين في الخلايا إلى أربع ساعات لتعيد تكوينها مرة واحدة مرة أخرى. هذا العنصر يقلل من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم بشكل كبير. من الدقيق أيضًا أن الأبحاث الأخرى والتطويرات الإضافية ستكون ضرورية قبل استخدام هذه التكنولوجيا لتنظيم نسبة السكر في الدم.