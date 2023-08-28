فضيحة الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي في اليونان تشعل غضب الإماراتيين.. فخذها العاري كلمة السر (شاهد)

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وطن- قضت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ابنة حاكم دبي ، وزوجها الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم، وقتاً ممتعاً في أنحاء عديدة من اليونان، في حين أنه قضى الزوجان الملكيان في وقت سابق من هذا الشهريومًا استثنائيًا معًا في ميدان الرماية في جبل علي.

ووفقا لموقع “هاربر بازار ارابيا”لجأت الشيخة مهرة إلى إنستغرام لمشاركة العديد من القصص عن الزوجين اللذين صقلا مهاراتهما في الرماية على المدى المستهدف، حيث أظهرت هذه اللمحات الآسرة تفانيهم وتقدمهم، مع قصة واحدة تسلط الضوء على قدرة الشيخة مهرة الرائعة على بإصابة الهدف باستمرار.

ولفت الموقع إلى انه في نهاية هذا الأسبوع، توجهت عائلة دبي الملكية إلى “إنستغرام” لمشاركة العديد من الصور من زيارة الزوجين الأخيرة إلى اليونان.

وشملت الصور الخلابة من العطلة في ميكونوس زيارة إلى مطعم Nammos الشهير، والاستمتاع بغروب الشمس الجميل، وزيارة الشاطئ حيث استمتع الزوجان بركوب دراجة جت سكي، والانغماس في بعض المأكولات الأصيلة.

وأظهرت الصور التي تم نشرها على حساب الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وزوجها مناع آل مكتوم بشكل مشترك إطلالة وصفت بالفضيحة لها، كونها ظهرت كاشفة عن فخذها وصدرها وظهرها بشكل لا يليق.

غضب عارم من ظهور الشيخة مهرة بهذا الشكل

وأظهرت التعليقات على الصورة غضبا عارما من قبل المتابعين الإماراتيين والعرب الذين استنكروا ظهور الشيخة”مهرة” بهذا الشكل.

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وقالت متابعة تدعى غادة الحكيم:” لو غير وحده كنتوا قومتوا الدنيا وما قعدتوها لانها كاشفه عن ساقها بس حتى هذا الموضوع الظاهر بالواسطة”.

وقال متابع آخر مستنكرا:” الله يصلحهم ويهديهم ،،وياريت الناس الي ترفع لهم بالتعليقات يهدون شوي ويخافون الله لان الله بيحاسبهم على تشجيعهم للمنكر”.

وتساءل آخر:” شلون مصوره مرته بهاذا الشكل؟”.

وعبر آخر عن غضبه بالقول:” ذي بنت شيخ ليش تصورها بهذا الشكل”.

الشيخة مهرة وزوجها استمتع بأجازة في اليونان

ووفقا لموقع “هاربر بازار ارابيا” فقد قضت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ابنة حاكم دبي، وزوجها الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم، وقتاً ممتعاً في اليونان، كما أنهما في وقت سابق من هذا الشهر، قضى الزوجان الملكيان يومًا استثنائيًا معًا في ميدان الرماية في جبل علي.

وتزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ مانع بن محمد آل مكتوم في يونيو/حزيران 2023، في مناسبة بالغة الأهمية في حياتهما. وتمت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحفل على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أحد أصدقاء الشيخة مهرة، والتي عرضت الزخارف الفاخرة التي زينت قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، على الرغم من أنها لم تقرر إلا في وقت لحق مشاركة صور من حفل الزفاف مع متابعيها على إنستغرام.