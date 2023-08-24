بالبيكيني الأسود.. ابنة شقيقة ملك إسبانيا شبه عارية في البرتغال (شاهد)

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وطن – شوهدت “إيرين أوردانجارين”، ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيليب السادس، إجازتها منذ أن بلغت 18 عامًا في 5 يونيو الماضي وقد استمتعت بالفعل بأول جولاتها المنفردة بعيداً عن والدتها إنفانتا كريستينا.

وعلى عكس فصول الصيف الماضية ذات الطبيعة المألوفة للغاية، سافرت الابنة الصغرى لـ إنفانتا كريستينا مع مجموعة من الأصدقاء السويسريين إلى البرتغال، وتحديداً المنطقة الشمالية من لشبونة وبورتو، لقضاء بضعة أيام على الشاطئ، حسب صور رصدها موقع “فانيتاتيس” الإسباني.

ابنة شقيقة ملك إسبانيا تسبح شبه عارية

بدورها، سلطت مجلة “Lecturas” المحلية الضوء على الجولة السياحية لابنة أخت ملك إسبانيا. حيث وضعت على غلافها صورة لها.

وبدت أصغر أفراد عشيرة “أوردانجارين بوربون” وهي تخرج من البحر بإيماءة مبتسمة.

بينما تألقت بـ البيكيني الصغير الأسود الذي اختارته خصيصاً لتلك الإجازة، حسب المجلة المذكورة.

البيكيني الذي تألقت به قريبة ملك إسبانيا، ظهر فيه الطراز العلوي غير المبطن مع حمالة صدر مكشكشة قليلاً، مع جوهرة مركزية على شكل حرف U ولباس داخلي كلاسيكي عالي الخصر، وهو الاتجاه الحالي في ملابس السباحة.

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إطلالة جرئية لـ “إيرين أوردانجارين”

حمالة الصدّر المذكورة من ماركة Eres Paris، إحدى الشركات المفضلة لدى أفراد العائلة المالكة الأوروبية والتي لدينا أيضًا شوهد على جسد بياتريس بوروميو سابقاً.

القطعة الصغيرة على جسد “إيرين أوردانجارين”، مصنوعة في فرنسا من أقمشة مرنة مثل الإيلاستين والبولي أميد، ويبلغ سعرها 250 يورو على موقع “ماي تيريزا” أو الموقع الرسمي للعلامة التجارية وهي متوفرة بمقاسات S وXL.

تعتبر هذه البيكينيات التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عامًا مثالية لعشاق الفخامة والتصميم والملابس عالية الجودة.

لماذا؟ تعد الدار الفرنسية رائدة في ابتكار قماش رقيق، وهو قماش ناعم مصمم لإخفاء العيوب وتوفير الملاءمة والدعم دون الحاجة إلى حشوة أو هياكل.

بيكيني إيرين أوردانجارين يلفت الأنظار

ومع ذلك، نظرًا لأن هذا السعر غير مناسب لجميع الميزانيات، فقد وجدنا خطة منخفضة التكلفة للنموذج الذي اختارته إيرين أوردانجارين.

قامت العلامة التجارية Undiz أيضًا بوضع هذا البيكيني العلوي ذو الأشرطة القابلة للإزالة للبيع مقابل 16.99 يورو فقط، على الرغم من أنه على وشك النفاد. الاختلاف؟ استبدلي اللباس الداخلي الأصلي بحزام برازيلي.

على الرغم من أن صور ابنة إنفانتا كريستينا الصغرى بملابس السباحة قد أثارت ضجة كبيرة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي نراها على غلاف مجلة وهي ترتدي ملابس السباحة.

نشرت صحيفة “Semana” في العام الماضي لقطات لعائلة أوردانجارين بأكملها وهم يستمتعون، كما هو الحال في تقاليدهم، بشواطئ بيدارت. مرة أخرى، كان الأصغر هو بطل الرواية العظيم.

وريثة لـ عرش إسبانيا بـ “الدستور”

جدير بالذكر أنه في أكثر السيناريوهات تطرّفا، إذا انقرضت جميع السطور التي حددها القانون الإسباني لخطّ الوراثة صلب العائلة المالكة، يحتفظ الدستور بحق البرلمان في نصوص الخلافة “بالطريقة الأنسب لإسبانيا”.

يحرم دستور 1978 أعضاء العائلة المالكة (وكذلك أحفادهم) من الخلافة إذا تزوجوا ضد الحظر الصريح للملك والكورتيز جنرال.

أخيرًا، تنص المادة 57 أيضًا على أن «التنازل عن العرش والتنازل وأي شك في الواقع أو في القانون قد ينشأ فيما يتعلق بخلافة العرش يتم تسويته بموجب قانون أساسي».

ودستوريًا، فإنّه من الورثة الحاليين لفيليب السادس، تأتي ابنته الكبرى، أميرة أستورياس، والمعروفة إعلامياً باسم “الأميرة ليونور” التي انطلقت بالفعل في أداء واجبها الملكي بالتدرّب العسكري الشامل لـ 3 سنوات متواصلة.

وتأتي في ذيل القائمة، في المرتبة العاشرة والأخيرة ضمن خطّ الخلافة المُحتمل للملك فيليبي السادس، إيرين أوردانغارين إي دي بوربون، ابنة إنفانتا كريستينا.