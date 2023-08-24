الخميس, أغسطس 24, 2023
الرئيسيةالهدهدالغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن...
الهدهد

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

تل ستزيد صادراتها إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى الـ 11 عامًا المقبلة

كتب شيراز ماضي
الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة
الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر
- Advertisement -

وطن- قال كبير مسؤولي الطاقة الإسرائيليين، إن تل أبيب ستبدأ تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة من شأنها أن تعزز التعاون بين الجانبين، وقد تساعد في تخفيف مشكلات الكهرباء في مصر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل ستزيد صادراتها إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى الـ 11 عامًا المقبلة.

وفيما لم تعلن القاهرة عن أي شيء بخصوص هذا الاتفاق، سيزيد الإنتاج من حقل غاز تمار الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026 – بزيادة قدرها 60٪ عن المستويات الحالية.

وكانت مصر قد بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في عام 2020، وارتفعت الواردات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، استوردت مصر رقما قياسيا بلغ 6.27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل، ويمثل هذا زيادة بنسبة 48.5% عن العام السابق، وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، التي تتتبع إحصاءات الطاقة العالمية.

ستحتاج إسرائيل إلى تعزيز إنتاج الغاز من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تصدير الغاز إلى أوروبا، مع إدارة المخاوف بشأن أمن الطاقة المحلي أيضًا، بحسب موقع المونيتور.

- Advertisement -

على صعيد متصل، وقعت مصر وإسرائيل مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في عام 2022 من أجل تعزيز صادرات الغاز إلى القارة، في خطوة جاءت رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا والجهود التي بذلتها أوروبا لاحقاً لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر
الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر

تراجع إنتاج الغاز في مصر

ويتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل تسرب المياه في حقل غاز ظهر. علاوة على ذلك، شهدت مصر انقطاعات في الكهرباء بقرار من الحكومة هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعيش مصر حاليا، على وقع تخفيف مستمر في الأحمال، وذلك في مواجهة العجز عن تشغيل محطات الكهرباء، التي سبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك حاجة لـ18 ألف طن مازوت يوميا لتشغليها، بتكلفة شهرية تصل إلى 350 مليون دولار.

وتفاقمت الأزمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر حاليا، فيما تكافح السلطات لتقليل حجم استيراده في ظل شح المتوفّر من العملة الصعبة.

مساعٍ للتصدير إلى أوروبا

وتستخدم مصر الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية، وتسعى أيضًا إلى تصدير المزيد إلى أوروبا. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عام 2022 أن مصر تسعى إلى تقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء من أجل تصدير المزيد من الغاز إلى الخارج.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 8.4 مليار دولار في 2022. وذكرت رويترز أن أقل من 70% من صادرات الغاز المصرية ذهبت إلى أوروبا العام الماضي.

وفي شهر يونيو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة للعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة .

المصدرموقع المونيتور، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“فلسطين خارج التفاصيل”.. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد التطبيع مع السعودية

اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

الهدهد

جريمة إسرائيلية مروعة أثارت انزعاج الولايات المتحدة ومطالب عاجلة

الهدهد

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

تقارير

هجمات الضفة تضع نتنياهو في مأزق.. نظرة على مصير حكومته ومستقبل التطبيع مع السعودية

فيديو

هل تتغذى هذه النبتة على لحم الموتى وتمتص دمائهم.. فيديو من المقابر يثير ذعرا

الهدهد

حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

الهدهد

“آكلة طفلها” في مصر تفاجئ القاضي بهذا الطلب أثناء جلسة محاكمتها (شاهد)

الهدهد

هل أُصيب السيسي بالشلل الرعاش؟.. فيديو يثير جدلا بشأن وضعه الصحي

الهدهد

مخطط إسرائيلي خطير لتهويد مناطق المجتمعات الفلسطينية الكبيرة.. ما القصة؟

الهدهد

فيديو منصة متصدقش الذي فجر غضب عمرو واكد.. اتهامات مباشرة وتلميحات خطيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“فلسطين خارج التفاصيل”.. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد التطبيع مع السعودية

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو والتشكيلة في الدوري الإسباني

مايا دياب تشعل غيرة ماريتا الحلاني.. التصقت بزوج الأخيرة ولامسته بصدرها العاري (فيديو)

طالبان تمنع سفر 100 طالبة أفغانية للإمارات وتعليق ناري من خلف الحبتور (شاهد)

“إجابتها نعم أو لا” .. مسألة رياضية شهيرة حيّرت العلماء أكثر من قرن جائزتها مليون دولار

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

مواجهات قوية في الانتظار.. نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023

زوجة ياسين بونو ترفع مستوى الجرأة قبل انتقالها إلى السعودية.. الجمال المغربي يتحدث

ميتا تعلن إغلاق تطبيق المراسلة الشهير في هذا الموعد .. ما السبب!!

“أُسقطت بصاروخ”.. صحيفة روسية تفجر مفاجآت صادمة عن تحطم طائرة زعيم فاغنر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC