الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

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وطن- قال كبير مسؤولي الطاقة الإسرائيليين، إن تل أبيب ستبدأ تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة من شأنها أن تعزز التعاون بين الجانبين، وقد تساعد في تخفيف مشكلات الكهرباء في مصر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل ستزيد صادراتها إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى الـ 11 عامًا المقبلة.

وفيما لم تعلن القاهرة عن أي شيء بخصوص هذا الاتفاق، سيزيد الإنتاج من حقل غاز تمار الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط ​​أيضًا بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026 – بزيادة قدرها 60٪ عن المستويات الحالية.

وكانت مصر قد بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في عام 2020، وارتفعت الواردات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، استوردت مصر رقما قياسيا بلغ 6.27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل، ويمثل هذا زيادة بنسبة 48.5% عن العام السابق، وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، التي تتتبع إحصاءات الطاقة العالمية.

ستحتاج إسرائيل إلى تعزيز إنتاج الغاز من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تصدير الغاز إلى أوروبا، مع إدارة المخاوف بشأن أمن الطاقة المحلي أيضًا، بحسب موقع المونيتور.

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على صعيد متصل، وقعت مصر وإسرائيل مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في عام 2022 من أجل تعزيز صادرات الغاز إلى القارة، في خطوة جاءت رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا والجهود التي بذلتها أوروبا لاحقاً لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

تراجع إنتاج الغاز في مصر

ويتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل تسرب المياه في حقل غاز ظهر. علاوة على ذلك، شهدت مصر انقطاعات في الكهرباء بقرار من الحكومة هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعيش مصر حاليا، على وقع تخفيف مستمر في الأحمال، وذلك في مواجهة العجز عن تشغيل محطات الكهرباء، التي سبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك حاجة لـ18 ألف طن مازوت يوميا لتشغليها، بتكلفة شهرية تصل إلى 350 مليون دولار.

وتفاقمت الأزمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر حاليا، فيما تكافح السلطات لتقليل حجم استيراده في ظل شح المتوفّر من العملة الصعبة.

مساعٍ للتصدير إلى أوروبا

وتستخدم مصر الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية، وتسعى أيضًا إلى تصدير المزيد إلى أوروبا. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عام 2022 أن مصر تسعى إلى تقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء من أجل تصدير المزيد من الغاز إلى الخارج.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 8.4 مليار دولار في 2022. وذكرت رويترز أن أقل من 70% من صادرات الغاز المصرية ذهبت إلى أوروبا العام الماضي.

وفي شهر يونيو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة للعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة .