قطع الكهرباء في مصر وتبجح السيسي.. هل أَمِنَ غضبة الشعب وثورته؟

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وطن- أعلنت “الشركة القابضة للكهرباء” مواعيد قطع الكهرباء في مصر وموعد وقف تخفيف الأحمال، إلى جانب بعض النصائح للتعامل عند انقطاع الكهرباء، بالتزامن مع حالة الغضب الشعبي والاستياء التي عمت مواقع التواصل في البلاد جراء قطع الكهرباء يوميا عدة مرات على مدار اليوم.

وأرجعت الحكومة الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وزيادة الأحمال الكهربية والرغبة في تخفيفها.

تمييز حتى في قطع الكهرباء

الأمر الذي أثار استياء الكثير من المصريين مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في مصر كما في غيرها من البلدان العربية.

وزاد من غضب المصريين تعمد نظام السيسي، قطع الكهرباء في أماكن وأخرى لا، وهي التي يسكنها الأغنياء وكبار المسؤولين.

كما تم استثناء أماكن “الحيتان” كما يصفها النشطاء، أمثال العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والساحل الشمالي، من عمليات قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

لعلمكم قطع الكهرباء وغلو الاسعار والفقر ، كل ده من مصلحة استمرار #السيسي في الحكم، السيسي بيثبت للعالم انه مهما عمل في الشعب المصري من قتل وظلم وسجن واعتقال وفقر وجوع وعطش، الشعب من هيعترض عليه.

يعني من الآخر كده بيقول لأمريكا والغرب

"ان الشعب المصري تحت رجلي وماتخافوش، ثورة… pic.twitter.com/sd9REcgfek — Eman Farid (@Emy4freedom) July 23, 2023

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مواعيد قطع الكهرباء في مصر

وقالت الشركة على حسابها في “فيسبوك” إنه سيتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقاً للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، ولا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين من استخدام المصاعد في منتصف الليل حفاظًا على سلامتهم، وذلك ضمن ما تم اتخاذه من إجراءات حفاظًا على المواطنين من قطع الكهرباء في مصر بالفترة الحالية.

غضب شعبي عارم: أين إنجازات السيسي؟

وتصدر وسم بعنوان “قطع الكهرباء” قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل في مصر، وعبر من خلاله المصريون عن غضبهم وسخطهم على نظام السيسي، الذي دمر الدولة على كافة المستويات حتى أن أبسط الأمور فشل في تنظيمها.

وفي هذا السياق تسائلت الصحفية سالي نبيل، عن كيفية تفسير قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال بعموم مصر، والحديث طوال الوقت عن الإنجازات غير المسبوقة في البنية التحتية.

كيف يمكن أن تفسر دولة طالما أكدت على إنجازاتها غير مسبوقة في البنية التحتية، أنها مضطرة لقطع الكهرباء لأكثر من مرة يوميا عن مختلف مدن البلاد لأن شبكات الكهرباء لا تتحمل ضغط الاستهلاك في حرارة الصيف؟ #مصر — Sally Nabil (@sallynabil) July 21, 2023

فيما علق “هشام بكر” : “قطع الكهرباء عن الشعب في مصر تحت اسم جديد تخفيف الأحمال.. ويأتي ذلك دون تطبيقها علي قصور و المدن والمشاريع الاستثمارية لكبار موظفي الدولة العاصمة الادارية والعلمين”.

وعلق اللبناني “أحمد البابا”: “في لبنان لا يوجد فيول ولا معامل طبيعي فمن الطبيعي أن لا يكون عندنا كهرباء ، أما في مصر فيتشدقون أن عندهم فائض من الكهرباء والغاز ويمكن أن يصدروا الغاز والكهرباء إلى العدو الإسرائيلي”.

يتبجح كذبا بحرية التعبير ثم يكتم صوت كل من يستعملها.. #السيسي يعتقل فتاة انتقدت قطع الكهرباء عن #مصر في وقت يستمتع الإسرائيليون بغازها.. شاهد pic.twitter.com/7L3fTZmXBV — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) July 22, 2023

وعقبت ” حنان درويش” بنبرة ساخرة:” التطور السريع جدول بمواعيد انقطاع الكهرباء.. هل نحن في جمهوريه مصر العربية أم جمهورية عذاب الكفار”.

وقارن آخر بين مصر والهند قائلاً :” في الهند وقفو تصدير الرز لكي يكفي الشعب الهندي و لا يصنع أزمة للشعب ، وفي مصر يخففون أحمال الكهرباء لتصديرها للخارج “.

واستدرك: “بلد ماشية بالمزاج والمصلحة لغير المواطن”.

في الهند وقفو تصدير الرز علشان يكفي الشعب الهندي و ميعملش ازمه للشعب وفي مصر بنخفف أحمال الكهرباء علشان نصدر برا مصر بلد ماشيه بالمزاج والمصلحة لغير المواطن — Mero Sh (@MeroSh62967276) July 23, 2023

هل أمن السيسي غضب الشعب بعد تدمير المعارضة؟

فيما علقت الناشطة المصرية إيمان فريد، بأن السيسي يتعمد إذلال المواطنين وأنه أمن الغضب الشعبي والثورة عليه.

وقالت بحسب ما رصدت (وطن):”السيسي بيثبت للعالم انه مهما عمل في الشعب المصري من قتل وظلم وسجن واعتقال وفقر وجوع وعطش، الشعب من هيعترض عليه.”

وتابعت:”يعني من الآخر كده بيقول لأمريكا والغرب إن الشعب المصري تحت رجلي وما تخافوش، ثورة يناير مش هتحصل تاني، ولو عاوزين اثبات، انا هقطع عليهم الميه والنور وأتحداكم لو واحد اعترض.”

وأوضحت:”وده السبب الرئيسي في أنهم هيثبتوه في الحكم، لان دي بالظبط المواصفات المطلوبة لرئيس مصر الآن، والمفاجاة ان مش هيحصل انتخابات وهيتم تمديد حكم السيسي الي الابد.”

قطع الكهرباء استخدم قديما لشيطنة مرسي

فيما انتقد آخرون تناقض الإعلام المصري المحسوب على السيسي، الذي يبرر لقطع الكهرباء الآن ويدافع عن النظام، بينما استخدم ذات الأمر قديما لشيطنة الرئيس الراحل محمد مرسي والتحريض عليه.

وفي هذا السياق دونت مغردة:”قطع الكهرباء علي أيام مرسي كان اسمها (مش قد اشيله متشيلش)” في إشارة لمهاجمة الإعلامية لميس الحديدي وقتها لمرسي بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابعت:”وعلي ايام السيسي بقا اسمها تخفيف احمال.”

قطع الكهرباء💡

علي ايام مرسي كان اسمها👈 مش قد اشيله متشيلش

وعلي ايام السيسي بقا اسمها 👈تخفيف احمال😏 pic.twitter.com/qypb6XcRzw — فتى المحظـــــوره (@mh4444444444) July 22, 2023

وقال أحمد سعيد:”فى مسلسل الاختيار كانوا بيجيبوا ان الكهرباء كانت بتقطع ايام الدكتور مرسى مع انهم هما اللى كانوا بيقطعوها.”

واستطرد:”فربنا كتب عليهم يموتوا من الحر ويعيشوا فى الضلمة فى عهد السيسى.. فهل يا ترى فى الاختيار رقم ٦ هيتكلموا عن قطع الكهرباء فى عهد السيسى ام لا.. سؤال يطرح نفسه.”

وكتب آخر:”قطع الكهرباء بالأمر أيام مرسي كان عشان يثير الرأي العام ويهيج الناس عليه في وقت كان فيه حرية ، والجيش كان مأمن نزول الناس للانقلاب.”

وأوضح:”لكن الشعب الآن هايج بالفعل ضد السيسي.. وشايف إن قطع الكهرباء ممكن يحرك الشعب الـ محكوم بالحديد والنار.”

ضغط شديد على الشبكات

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال رئاسته اجتماع المجلس، الجمعة، أنه تم البدء منذ يومين فى تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.

وهو ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على شبكاته مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز فى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن المسؤول المصري قوله إنه مع انخفاض هذه الضغوط تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز لافتا إلى الاستمرار فى تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجراءات تخفيف الأحمال مؤقتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية كافة الاحتياجات الكهربية.

وأوضح “شاكر” أن وزارة الكهرباء تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال.

مشيرًا إلى أنه رغم تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

أعباء الموجة الحارة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن استهلاك الكهرباء كبير للغاية، وما حدث خلال اليومين الماضيين هو تخفيف الأحمال لمواجهة أعباء الموجة الحارة، منوها بأن استخدام الكهرباء خلال الثلاثة أيام الماضية هو الأعلى تاريخيا.

وبدوره قال البرلماني عبدالمنعم إمام في مداخلة تحت قبة البرلمان إن استمرار خطة الحكومة في قطع الكهرباء بكل أنحاء مصر يتسبب في خسائر هائلة من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري وزيادة معاناة المصريين.