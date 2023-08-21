خبر وفاة عادل إمام ينتشر مجددا.. الحقيقة كشفها أشرف زكي وحسم الجدل

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وطن- بعد توارد الكثير من الإشاعات المتعلقة بصحة نجم الكوميديا المصري عادل إمام، قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن النجم الكبير لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة حاسماً الجدل الذي أثير مؤخراً بشأنه.

وقال “زكي” بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24“: “لو فيه حاجة الناس كلها هتعرف موضحًا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول هذا الشأن ما هي إلا معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة.

وعن عدم ظهور عادل إمام مؤخراً، وإمكانية تصوير فيديو معه ليطمئن الجمهور على حالته قال زكي: “لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية”.

وجاءت تصريحات زكي إلى صحف محلية، الأحد، لتنفي مجددا شائعات وفاة عادل إمام.

وقال أشرف زكي “إذا كان هذا الخبر صحيحا فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع”، بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24”.

شائعات وفاة عادل إمام تتكرر

ولم تكن تلك الشائعة الوحيدة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على عادل إمام خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق شائعة إصابة عادل إمام بالزهايمر واعتزاله التمثيل.

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الأمر الذي أبعده عن الشاشة على مدار 3 سنوات ماضية منذ مسلسل فلانتينو الذي نافس به في رمضان 2020.

ولكن شقيقه المنتج عصام إمام خرج في تصريحات صحفية لينفي تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن الزعيم لم يعتزل ولم يصاب بالزهايمر على الإطلاق وأن كل الأنباء تثير مضايقة أسرة الزعيم.

عيد ميلاده الـ 83

وكانت الفنانتان يسرا ولبلبة احتفلتا بعيد ميلاده الـ 83 بمنزله، في أيار الماضي، بحضور شقيقه عصام إمام والفنان مصطفى هريدي، والفنان خالد سرحان، ومجموعة من أصدقائه المقربين.

وقالت الفنانة لبلبة أحد المحتفلين بعيد ميلاد ملك الكوميديا العربي للإعلامي المصري “شريف عامر” عبر برنامجه “يحدث في مصر” عبر فضائية “MBC مصر”إنها تخبئ له مفاجأة ولا تستطيع أن تقول له أين هي حالياً.

وترددت في كشف الشخصية التي ستتحدث معه، وتدخلت الفنانة يسرا لتقول للمذيع، إن الأستاذ عادل إمام سيكلمه على الهواء فانفرجت أساريره.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع شقيقه المنتج عصام إمام. وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ83. بدا فيها بملامح وجه صادمة مما أثار التكهنات بخصوص وضعه الصحي.