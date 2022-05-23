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وفاة عادل إمام بعد 4 أيّام من وفاة صديقه سمير صبري .. ما القصة!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
وفاة عادل إمام .. شائعات تعود للواجهة watanserb.com
عادل إمام و سمير صبري

وطن – عادت الشائعات حول وفاة الفنان المصري عادل إمام “الزعيم”، للإنتشار مجدداً، بعد أيّام من وفاة الفنان سمير صبري يوم الجمعة (20 مايو، 2022).

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل، خبر وفاة الزعيم عادل إمام؛ لكنّ موقع “صدى البلد” المصري قال الفنان بصحة جيدة ولا صحة للشائعات المنتشرة حول وفاته.

ونعى الفنان عادل إمام صديقه الراحل سمير صبري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة تجمعهما وأرفقها بتعليق: ” وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي .. اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك”.

عادل إمام ينعى سمير صبري
عادل إمام ينعى سمير صبري

واحتفل يوم الثلاثاء الماضي 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82. إذ أنه بعد غياب طويل، نشر حسابه الرسمي على انتسغرام صورة حديثة للفنان المصري تدحض جميع الشائعات حول انتكاسته صحياً.

وبدا الزعيم في الصورة وهو يضحك برفقة صديقه ومدير أعماله، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

عادل إمام
أحدث ظهور للفنان عادل إمام في عيد ميلاده الـ 82

ولم يظهر على الزعيم أي أعراض مرضية، سوى التجاعيد وعلامات الشيخوخة، الأمر الذي طمأن جمهوره الكبير.

كما ظهر في صورة نشرتها “المصري اليوم”، وهو يحتضن شقيقه عصام إمام.

عادل إمام يحتضن شقيقه عصام إمام
عادل إمام يحتضن شقيقه عصام إمام

وكان عصام إمام، حذر من الشائعات التي طالت شقيقه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”: “لا يجب أن نصدق الشائعات التي تخرج عن الفنان عادل إمام. ولو حاجة حصلت هنعلن عنها”.

وشدد عصام على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لشقيقه الزعيم.

المصدرصدى البلد - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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