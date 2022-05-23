وفاة عادل إمام بعد 4 أيّام من وفاة صديقه سمير صبري .. ما القصة!

وطن – عادت الشائعات حول وفاة الفنان المصري عادل إمام “الزعيم”، للإنتشار مجدداً، بعد أيّام من وفاة الفنان سمير صبري يوم الجمعة (20 مايو، 2022).

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل، خبر وفاة الزعيم عادل إمام؛ لكنّ موقع “صدى البلد” المصري قال الفنان بصحة جيدة ولا صحة للشائعات المنتشرة حول وفاته.

ونعى الفنان عادل إمام صديقه الراحل سمير صبري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة تجمعهما وأرفقها بتعليق: ” وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي .. اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك”.

واحتفل يوم الثلاثاء الماضي 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82. إذ أنه بعد غياب طويل، نشر حسابه الرسمي على انتسغرام صورة حديثة للفنان المصري تدحض جميع الشائعات حول انتكاسته صحياً.

وبدا الزعيم في الصورة وهو يضحك برفقة صديقه ومدير أعماله، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

ولم يظهر على الزعيم أي أعراض مرضية، سوى التجاعيد وعلامات الشيخوخة، الأمر الذي طمأن جمهوره الكبير.

كما ظهر في صورة نشرتها “المصري اليوم”، وهو يحتضن شقيقه عصام إمام.

وكان عصام إمام، حذر من الشائعات التي طالت شقيقه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”: “لا يجب أن نصدق الشائعات التي تخرج عن الفنان عادل إمام. ولو حاجة حصلت هنعلن عنها”.

وشدد عصام على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لشقيقه الزعيم.