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اعتزال عادل إمام يحزن جمهوره وشقيقه يعلق

آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه عام 2020

كتب رفيف عبدالله
اعتزال عادل إمام يحزن جمهوره وشقيقه يعلق
عادل إمام
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وطن- أثارت أنباء اعتزال الفنان المصري عادل إمام، بلبلة وسط جمهوره، ما دفع شقيقه المنتج عصام إمام إلى الخروج عن صمته.

وأكد عصام إمام أن شقيقه عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ومن المقرر أن يعود إلى جمهوره قريباً بعد غياب استمر 3 سنوات.

شائعات خاطئة

وأوضح عصام إمام في تصريح القاهرة 24: “الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في  المستشفى كل دي شائعات خاطئة”.

اعتزال عادل إمام
أكد شقيق الزعيم أنه لم يعتزل

وأضاف شقيق عادل إمام: “اللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية، مش لاقيين حاجة يقولوها.. هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب، وهو قرر إن لا أنا ولا هو هنرد على الشائعات دي تاني.”

لا شيء يعجبه

وحول سبب غياب الزعيم لمدة ثلاث سنوات، أجاب عصام: “الزعيم لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية، لكن مفيش حاجة من اللي جت عجبتوا، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب”.

اعتزال عادل إمام
آخر أعمال الزعيم كان قبل 3 سنوات

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه عام 2020.

المصدررصد ومتابعة وطن

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