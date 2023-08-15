الثلاثاء, أغسطس 15, 2023
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صورة ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في الحمام تشعل مواقع التواصل! (شاهد)

خلال الأيام الأخيرة أطلت ملكة جمال لبنان السابقة على جمهورها بعديد الصور مرتدية البيكيني!

كتب أنس السالم
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وطن – نشرت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، صورة جريئة، داخل الحمام، ظهرت فيها وهي ترتدي “روب الاستحمام”.

وعبر خاصية story انستغرام، نشرت رعيدي، تلك الصورة، وظهرت فيها بشعر مبلول، وترتدي “روب الاستحمام”، والتقطتها وهي تقف أمام مرآة الحمام.

مايا رعيدي في الحمام
مايا رعيدي في الحمام

وقبلها بساعات نشرت مايا رعيدي صوراً عبر انستغرام، وهي ترتدي بيكيني خيط من قطعتين باللون الأصفر الفاتح، رغم أنها لم تكن على البحر.

مايا رعيدي بالبكيني
مايا رعيدي بالبكيني

ويظهر من الصور أن مايا رعيدي ببكيني خيط في رحلة بين أحضان الطبيعة.

سبق صورة مايا رعيدي في الحمام، أن شاركت ملكة الجمال جمهورها على حسابها في انستغرام، إطلالة ظهرت فيها بأنوثة طاغية، مستعرضةً جسدها الرشيق بالبكيني الأزرق .

مايا رعيدي بالبكيني
مايا رعيدي بالبكيني

بينما وحازت إطلالة ملكة جمال لبنان لعام 2018 على إعجاب الجمهور، الذين تفاعلوا معها، وكتبوا لها عبارات تتغزل بجمالها.

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وقبل هذه الإطلالات شاركت مايا رعيدي جمهورها، صوراً وفيديو، من حضورها حفل زفاف، حيث ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها بفستان جذاب.

جدير بالذكر أن مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018. وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، وتخرجت في الجامعة باختصاص صيدلة في عام 2020.

في حين انتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال.

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان عام 2018 watanserb.com
تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018

كما حملت رعيدي لقب ملكة جمال لبنان حتى عام 2022، حين انتخاب ياسمينا زيتون ملكةً.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 watanserb.com
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
المصدررصد وطن - انستغرام

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