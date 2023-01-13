ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 بإطلالة مثيرة بـ”بيكيني” وفستان شفاف! (صور)

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وطن – شاركت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 ، جمهورها، صوراً من تمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية.

وفي الصور التي شاركتها ياسمينا زيتون، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

وعبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

كما أطلّت ياسمينا زيتــون في صور أخرى خلال الاستعراض الذي قدمته ضمن فقرة الزي التقليدي، إذ حرصت على ارتداء شعار الارزة اللبنانية.بحسب “الجديد”

وكتبت ياسمينا: “نحن قلقون!. حتى واحدة من أكبر الانفجارات في التاريخ لم تمنعنا من الحلم والنجاح لأننا مثل الأرز قوي وغير قابل للكسر ومرن!”.

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كما حظيت إطلالات ملكة جمال لبنان لعام 2022، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون بأمريكا التي تنطلق السبت، بإعجاب الجمهور، الذي تمنّى لها التوفيق .

بينما قال موقع “النهار” اللبناني، إن التعريف عن “ياسمينا” جاء لافتاً خلال اعتلائها المسرح.

وجاء فيه: “ياسمينا زيتون من لبنان، تبلغ من العمر 20 عاماً، درست الصحافة. هي عازفة بيانو محترفة وتستطيع التحدث بلغات ثلاث. عملت بجهد لتكون متحدّثة تحفيزية. وقدّمت منذ عامين برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هي ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022!؟

تبلغ ياسمينا زيتون من العمر 20 عامًا، من مواليد 2002، وهي من قرية كفرشوبا في جنوب البلاد، ويبلغ طولها 167 سنتيمترًا ووزنها 51 كيلوغرامًا.

وياسمينا، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022 ، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018 لتعذر إقامة المسابقة في الـ 4 سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا ابو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.