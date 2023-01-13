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ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 بإطلالة مثيرة بـ”بيكيني” وفستان شفاف! (صور)

عبّرت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: "أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي"

كتب أنس السالم
watanserb.com
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
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وطن – شاركت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 ، جمهورها، صوراً من تمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في “نيو أورلينز” بلويزيانا الأمريكية.

وفي الصور التي شاركتها ياسمينا زيتون، على انستغرام، ظهرت في بعضها وهي ترتدي “بيكيني” برتقالي اللون، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من قلبي سلام لبيروت”.

وعبّرت عن فخرها بتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالت: “أنا فخورة بأن أظهر للكون من نحن. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وحماسي. أشعر بدعمكم في كل خطوة”.

كما شاركت صوراً أخرى، ظهرت فيها بفستان فضي اللون شفاف، ومزيّن بالخرز، وهو من توقيع مصمم الأزياء شربل زوي.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022

كما أطلّت ياسمينا زيتــون في صور أخرى خلال الاستعراض الذي قدمته ضمن فقرة الزي التقليدي، إذ حرصت على ارتداء شعار الارزة اللبنانية.بحسب “الجديد

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022
ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان عام 2022 تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون

وكتبت ياسمينا: “نحن قلقون!. حتى واحدة من أكبر الانفجارات في التاريخ لم تمنعنا من الحلم والنجاح لأننا مثل الأرز قوي وغير قابل للكسر ومرن!”.

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كما حظيت إطلالات ملكة جمال لبنان لعام 2022، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون بأمريكا التي تنطلق السبت، بإعجاب الجمهور، الذي تمنّى لها التوفيق .

بينما قال موقع “النهار” اللبناني، إن التعريف عن “ياسمينا” جاء لافتاً خلال اعتلائها المسرح.

وجاء فيه: “ياسمينا زيتون من لبنان، تبلغ من العمر 20 عاماً، درست الصحافة. هي عازفة بيانو محترفة وتستطيع التحدث بلغات ثلاث. عملت بجهد لتكون متحدّثة تحفيزية. وقدّمت منذ عامين برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
ياسمينا زيتون

من هي ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022!؟

تبلغ ياسمينا زيتون من العمر 20 عامًا، من مواليد 2002، وهي من قرية كفرشوبا في جنوب البلاد، ويبلغ طولها 167 سنتيمترًا ووزنها 51 كيلوغرامًا.

ياسمينا زيتون
ياسمينا زيتون

وياسمينا، هي ملكـة جمال لبنان عام 2022 ، والأولى منذ 4 سنوات ماضية بعد أن احتفظت به مايا رعيدي 4 سنوات ماضية منذ 2018 لتعذر إقامة المسابقة في الـ 4 سنوات الماضية بسبب فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وفي مسابقة اختيار ملكة جمال لبنان 2022، حلّت مايا ابو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة. فيما حلت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة لـ”زيتون”.

تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
تتويج ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022
المصدروطن - انستغرام - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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