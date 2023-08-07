مايا رعيدي ملكة جمال لبنان سابقاً تستعرض مؤخرتها بفستان جذّاب! (فيديو)

- Advertisement -

وطن – خطفت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018 الأنظار بإطلالتها خلال حضورها ما يبدو أنه حفل زفاف في مدينة جبيل اللبنانية.

وشاركت مايا رعيدي جمهورها على حسابها في انستغرام، صوراً وفيديو، من حضورها الحفل حيث ظهرت وهي تستعرض مؤخرتها بفستان جذاب.

وأطلت مايا رعيدي بأناقتها وجمالها المعهود، مرتدية فستاناً وردي اللون، مفتوح من الأمام، وتنتعل حذاء ذو كعب، فيما كانت تحمل حقيبة يد، وظهرت في مقطع وهي تستعرض مؤخرتها .

كما استعرضت ملكة جمال لبنان 2018-2021، أجواء الحفل الذي حضرته.

في حين علقت مايا رعيدي على صورها بقولها: “أتمنى لو كنت باربي .. وأعيش في عالم باربي”.

- Advertisement -

وكثيراً ما تستعرض مايا رعيدي جسدها بإطلالاتٍ جريئة .

يُذكر أن مايا رعيدي توِّجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، وهي من مواليد عام 1995 لأم روسية وأب لبناني، وتخرجت في الجامعة باختصاص صيدلة في عام 2020.

وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال فيما حلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.

وبكلمات عفوية عبرت فيها عن فرحتها بالفوز قالت مايا رعيدي إنها لا تعرف كيف فازت وماذا حدث بالتحديد. وأضافت “فجأة لقيت التاج على راسي”.بحسب سكاي نيوز

كما حملت رعيدي اللقب حتى عام 2022، حين انتخاب ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان.