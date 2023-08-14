ماذا أخرج رونالدو من جسده؟.. فعل مقزز وغريب لكريستيانو ضد البليهي

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وطن- تداول ناشطون عبر موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مقطع فيديو للحظات شدّ وجذب بين لاعب النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم، علي البليهي.

وأظهرت المقاطع المتداولة، تصرّفا غريبًا من رونالدو ضد البليهي بينما كان الثنائي في منطقة جزاء الهلال، خلال تنفيذ إحدى الكرات الثابتة لصالح النصر.

حيث أخرج نجم البرتغال شيئًا من جسده ـ يبدو أنه حك يده في مؤخرته أو ظهره ـ ووضعه في وجه مدافع الزعيم.

غريبة من لاعب كبير بحجم كريستيانو رونالدو أن تصدر منه مثل تلك التصرفات، وبذات الوقت نشيد بالمدافع علي البليهي على الهدوء ورباطة الجاش بعدم التفاعل مع تصرفات البرتغالي..#النصر_الهلال pic.twitter.com/OwySqTOSwZ — عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) August 14, 2023

لقطة رونالدو والبليهي المثيرة للجدل

وعلى غرار اللقطة المشار لها أعلاه، كان نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية بين الهلال والنصر، قد شهد العديد من المشاهد المثيرة والملفتة.

هذي اخلاق رونالدو 🤔

وين اللي يتكلمون عن البليهي ‼️

هذا القذر رونالدو وحركته القذره وكل من يعزز له قذر زيه . pic.twitter.com/OEuRG7KOCj — عقوبة (@PEPSIDIET64) August 14, 2023

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ويشار أن النصر كان قد حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما كريستيانو رونالدو، رغم لعب الفريق بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ71 لطرد مدافعه عبد الإله العمري، ورغم تقدم الهلال بهدف ميشايل في بداية الشوط الثاني.

وبالعودة إلى علي البليهي، فقد كان حاضرًا بقوة في لقطات بعد المباراة، حيث دخل في عراك داخل الملعب مع أندرسون تاليسكا، ولكن تلك لم تكن الحادثة الوحيدة للمدافع السعودي في اللقاء.