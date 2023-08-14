الإثنين, أغسطس 14, 2023
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رياضة

ماذا أخرج رونالدو من جسده؟.. فعل مقزز وغريب لكريستيانو ضد البليهي

تساءل كثيرون عن الطريقة التي تصرّف بها رونالدو مع اللاعب السعودي علي البليهي

كتب فهمي الورغمي
ماذا أخرج رونالدو من جسده؟.. فعل مقزز وغريب لكريستيانو ضد البليهي
كريستيانو رونالدو وعلي البليهي
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وطن- تداول ناشطون عبر موقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مقطع فيديو للحظات شدّ وجذب بين لاعب النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم، علي البليهي.

وأظهرت المقاطع المتداولة، تصرّفا غريبًا من رونالدو ضد البليهي بينما كان الثنائي في منطقة جزاء الهلال، خلال تنفيذ إحدى الكرات الثابتة لصالح النصر.

حيث أخرج نجم البرتغال شيئًا من جسده ـ يبدو أنه حك يده في مؤخرته أو ظهره ـ ووضعه في وجه مدافع الزعيم.

كريستيانو رونالدو والبليهي
كريستيانو رونالدو والبليهي

لقطة رونالدو والبليهي المثيرة للجدل

وعلى غرار اللقطة المشار لها أعلاه، كان نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية بين الهلال والنصر، قد شهد العديد من المشاهد المثيرة والملفتة.

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ويشار أن النصر كان قد حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما كريستيانو رونالدو، رغم لعب الفريق بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ71 لطرد مدافعه عبد الإله العمري، ورغم تقدم الهلال بهدف ميشايل في بداية الشوط الثاني.

وبالعودة إلى علي البليهي، فقد كان حاضرًا بقوة في لقطات بعد المباراة، حيث دخل في عراك داخل الملعب مع أندرسون تاليسكا، ولكن تلك لم تكن الحادثة الوحيدة للمدافع السعودي في اللقاء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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