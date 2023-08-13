الأحد, أغسطس 13, 2023
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رياضة

بسبب علم نادي النصر.. اشتباك عنيف بين البليهي وتاليسكا في نهائي البطولة العربية  للأندية (فيديو)

البليهي يشتبك مع تاليسكا بعد محاولة الأخير غرس علم نادي النصر في منتصف ملعب المباراة بنهائي البطولة العربية

كتب فارس أبو شيحة
اشتباك البليهي وتاليسكا
اشتباك البليهي وتاليسكا
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وطن- شهد نهائي البطولة العربية للأندية، اندلاع اشتباك عنيف بين لاعبي النصر والهلال، على خلفية الشجار بين علي البليهي مدافع الهلال وتاليسكا لاعب النصر، عقب نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين، السبت.

ونشبت المشاجرة في البداية بين المدافع السعودي علي البليهي لاعب الهلال والبرازيلي تاليسكا لاعب النصر، بعد قيام الأخير في غرس علم نادي فريقه العالمي في منتصف ملعب المباراة، وهو ما دفع البليهي لمنعه من ذلك، ليشتبكا مع بعضهما بالأيدي.

اشتباك البليهي وتاليسكا في نهائي البطولة العربية للأندية

وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، قيام النجم البرازيلي تاليسكا برفع علم نادي النصر بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية، ومحاولة غرسه في منتصف ملعب المباراة، قبل أن يدخل البليهي ليمنعه من فعل ذلك.

كما واندلع الشجار بين البليهي وتاليسكا بسبب محاولة الأخير غرس علم نادي النصر في منتصف ملعب (الملك فهد الرياضي بالطائف)، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين كلا اللاعبين، قبل أن يدخل لاعبو الفريقين لفض الاشتباك.

تاليسكا وغرس علم النصر السعودي
تاليسكا وغرس علم النصر السعودي

البليهي يلقي حذائه على لاعبي النصر السعودي

ونشرت مقاطع فيديو أخرى، قيام المدافع السعودي علي آل البليهي بإلقاء حذائه على وجه لاعبو نادي النصر السعودي، خلال شجاره مع اللاعب البرازيلي تاليسكا داخل أرضية الملعب، بعد نهاية المباراة بين كلا الفريقين.

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ونجح فريق النصر السعودي من حصد البطولة العربية للأندية 2023. بعد فوزه على الهلال في قمة ديربي الرياض، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في ختام البطولة.

تتويج النصر السعودي بالبطولة العربية للأندية

وسجل هدفي فريق النصر السعودي داخل شباك نادي الهلال السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال74 و98.

كما وأحرز الهلال الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب ميشال ديلغادو في الدقيقة ال51.

وشهدت مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية، طرد نجمي فريق العالمي عبد الإله العمري في الدقيقة ال71، ونواف بوشال في الدقيقة ال78. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجههما. ليخرج الاثنين من أرضية ملعب المباراة.

يذكر بأن النصر السعودي سيلتقي أمام الاتفاق، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

اشتباك تاليسكا والبليهي في نهائي البطولة العربية للأندية
اشتباك تاليسكا والبليهي في نهائي البطولة العربية للأندية
المصدروطن + الاتحاد العربي لكرة القدم تويتر + مواقع التواصل

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