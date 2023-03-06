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رياضة

الأندية العربية المشاركة في كأس الملك سلمان 2023 وموعد القرعة

يشارك في البطولة العربية للأندية 34 فريقاً على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 watanserb.com
بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023
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وطن- أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الأحد، عن أسماء الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان 2023 للأندية، الذي سيشارك فيها 34 فريقاً على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم، اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان 2023)، قائمة الأندية العربية الـ34 المشاركة في المسابقة العربية، والتي من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

الأندية العربية المشاركة في كأس الملك سلمان 2023

كما جاءت الأندية العربية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان 2023، في منافسات الدور الأول والثاني القادمين، وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم، على النحو الآتي:

الهلال، النصر، اتحاد جدة، الشباب (السعودية).

الرجاء الرياضي، الوداد البيضاوي، الجيش الملكي (المغرب).

الزمالك، طلائع الجيش (مصر).

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الصفاقسي، الاتحاد المنستيري (تونس).

شباب بلوزداد، شبيبة الساورة (الجزائر).

نادي قطر، السد (قطر).

الشرطة، القوة الجوية (العراق).

الأندية العربية المشاركة في كأس الملك سلمان 2023
الأندية العربية المشاركة في كأس الملك سلمان 2023

الوحدة الإماراتي (الإمارات).

السيب، النهضة (سلطنة عمان).

شباب الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية).

المحرق، المنامة (البحرين).

تشرين (سوريا).

شباب الخليل (فلسطين).

البرج (لبنان).

كأس الملك سلمان 2023
كأس الملك سلمان 2023

نواذيبو (موريتانيا).

المريخ، الهلال (السودان).

نادي الكويت (الكويت).

فحمان (اليمن).

الاتحاد، أهلي طرابلس (ليبيا).

نظام قرعة بطولة كأس الملك سلمان 2023

ووفق نظام البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان 2023)، سيتأهل 6 أندية عربية من منافسات الدور الأول، وسيضاف عليهم 10 أندية عربية أخرى تتأهل بشكل مباشر، وهي من الدوريات العربية، كما يلي:

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

الزمالك المصري.

شباب بلوزداد الجزائري.

الهلال السعودي.

السد القطري.

الشرطة العراقي.

الرجاء المغربي.

اتحاد جدة السعودي.

النصر السعودي.

موعد قرعة كأس الملك سلمان 2023 العربية

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان 2023 (العربية)، الاثنين، في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن جدول انطلاق مباريات البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان 2023)، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، ستعلن مع نهاية الشهر الجاري، بما بتوافق ذلك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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