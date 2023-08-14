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ذكّر بمشهد الشيخ وليد مهساس والقطة.. فيديو من أحد مساجد تركيا يغزو المواقع

كان الشيخ "مصطفى إيفي" إمام أحد المساجد في تركيا يلقي محاضرة حينما اقتربت منه قطة كانت تمشي على الطاولة أمامه وبدأت بالاقتراب منه وتحسسه وعاملها بمنتهى الإنسانية

كتب فهمي الورغمي
ذكّر بمشهد الشيخ وليد مهساس والقطة.. فيديو من أحد مساجد تركيا يغزو المواقع
الإمام التركي مصطفى إيفي يلاعب قطة داخل أحد المساجد في تركيا
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وطن- خطف إمام تركي الأنظار بطريقة تعامله الإنسانية مع القطط، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا وثق موقفاً طريفاً للقطة وهي تلاعب إمام المسجد بتركيا خلال إلقائه درساً عن الإنسانية في أحد جوامع إسطنبول، أثار موجة من التفاعل والإعجاب.

وأعاد هذا للمشهد للأذهان مقطع الشيخ الجزائري وليد مهساس، الذي انتشر قبل فترة رفقة القطة التي تسللت على كتفه أثناء الصلاة وإمامته للمصلين، وألهبت مشاعر الملايين حول العالم.

وكان الشيخ “مصطفى إيفي” إمام أحد المساجد في تركيا يلقي محاضرة عن الإنسانية، حينما اقتربت منه قطة كانت تمشي على الطاولة أمامه وبدأت بالاقتراب منه وتحسسه.

فما كان منه إلا أن مسح على رأسها وعاملها بلطف، يذكر بما فعله الشيخ الجزائري وليد المهساس، منذ أكثر من شهرين مع قطة اعتلت كتفه أثناء إمامته للمصلين بأحد المساجد الجزائرية.

الشيخ الجزائري وليد المهساس
الشيخ الجزائري وليد المهساس

مستكينة وهادئة

ووفق الفيديو الذي رصدته”وطن” بدا الشيخ وهو يتلمس على رأس القطة ويقول في محاضرته، إن علينا أن لا نقصي أحداً ليكن تقييمنا لهم لا بحسب اللغة والطائفة والعرق بل بحسب إنسانيتهم.

وذلك في إشارة إلى بعض التصرفات العنصرية التي قام بها بعض الأتراك في الآونة الأخيرة بحق الزوار العرب واللاجئين السوريين بالذات.

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وأضاف: “لنتجنب التسرع في الحكم ليكن صاحب أدب وأخلاق وضمير لا يؤذي بكلماته الآخرين ويتجنب كسر الخواطر.”

وأثناء حديثه لم ينقطع الإمام عن مداعبة القطة، والمسح على رأسها ووجها وبدت مستكينة وهادئة.

الإمام التركي مصطفى إيفي
الإمام التركي مصطفى إيفي

سمح للقطط الضالة بالعيش في المسجد

وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن الشيخ حافظ مصطفى إيفي، سمح للقطط الضالة بالعيش في المسجد، وأصبح له جمهور كبير يتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حبه للقطط.

سمح للقطط الضالة بالعيش في المسجد
سمح للقطط الضالة بالعيش في المسجد

وفي يناير 2016، بثت وكالة الأناضول تقريراً مصوراً عن الإمام التركي وحبه للقطط، مشيرة إلى أن القطط كانت تتجول بين المصلين عندما تلى إيفي القرآن الكريم عند صلاة الفجر. ومع ذلك لم يشعر الإمام ولا المصلين بالغضب أو الاستياء من وجود هذه الحيوانات الأليفة التي لم تنزعج بدورها أو تنفر.

وقال إيفي في التقرير المذكور إن “المسلم مجبر أن يُظهر رحمة تجاه البشر كما تجاه الحيوانات”.

وأضاف أن المسجد يحتوي على بنك طعام للناس، وأنه قد تم توزيع جزء من الطعام على القطط، موضحًا أن المصلين ساعدوا أيضًا في رعاية القطط الضالة.

مشهد مماثل سابق مع الشيخ وليد مهساس

وكان الشيخ وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، نال اهتماماً دولياً منقطع النظير بعد تداول مقطع فيديو له بعد أن اعتلت قطة كتفه خلال صلاة التراويح.

وتسللت القطة إلى مسجد في الجزائر مساء، 4 أبريل الماضي ، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المصلين خلفه في صلاة التراويح، بحسب فيديو انتشر سريعاً بوسائل التواصل.

وتعامل الإمام ـ وليد مهساس ـ بلطف وبالتي هي أحسن مع القطة التي تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريباً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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