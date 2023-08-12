السبت, أغسطس 12, 2023
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ناصر المعمري كان برفقة أخته.. عُماني مفقود في تركيا ومناشدات للبحث عنه

كشف مصدر أن المعمري ذهب مع شقيقته إلى تركيا التي كانت معه في أحد القطارات ونزلت بينما فقد أثره، علماً أنه يعاني من مشكلة عقلية ولم يتمكن من النزول بسرعة من القطار الذي أكمل طريقه

كتب خالد الأحمد
ناصر المعمري كان برفقة أخته.. عُماني مفقود في تركيا ومناشدات للبحث عنه
ناصر المعمري
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وطن- ناشد عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، العرب المقيمين في تركيا بخصوص مواطن عماني مفقود يدعى “ناصر المعمري” ـ 63 عاماً ـ لمساعدتهم في البحث عنه وحث السلطات التركية على التفاعل مع الأمر.

ووفق مقطع فيديو لأحد العمانيين نشره حساب باسم “نيمو عُمان” فإن المواطن المشار إليه “ناصر المعمري”، مفقود منذ أيام ولا أحد يعلم مكانه أو مصيره، موضحا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف المصدر أن “المعمري” ذهب مع شقيقته إلى تركيا التي كانت معه في أحد القطارات ونزلت بينما فقد أثره، علماً أنه يعاني من مشكلة عقلية ولم يتمكن من النزول بسرعة من القطار الذي أكمل طريقه.

وتابع المصدر وهو يعرض صوراً للعماني المفقود ناصر المعمري، أن عائلته أبلغوا إدارة القطارات التي طلبت منهم أن يتواصلوا مع السفارة العمانية لتفعيل الكاميرات ومعرفة المحطة التي نزل منها.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان عن سفارة سلطنة عمان في تركيا، بخصوص الأمر.

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وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع فقدان المواطن العماني ناصر المعمري، في تركيا متمنين له السلامة ومرددين دعاء رد الغائب.

وعلق “هشام الخروصي” الذي يبدو أنه على علاقة بأسرة المفقود: “عماني من ذوي الاحتياجات الخاصة مفقود في إسطنبول”.

وأضاف :”من يجده او يخبرنا بمعلومات عنه له مكافأة”.

وتابع أن “تجاوب الشرطة التركية سيئ والسفارة العمانية تجاوبت ولكن بشكل متواضع” دون أن يذطر تفاصيل أخرى تفاصيل.

ناصر المعمري
ناصر المعمري

حوادث سابقة لفقد عمانيين في تركيا

وكان مواطن عماني قد فقد بعد سقوطه في نهر جار بتركيا، إثر فقدان توازنه على حافة صخرة في، حزيران الماضي.

ووفق معلومات تم تداولها آنذاك فإن موقع الحادثة هو “نهر آيدر” في مدينة ريزا بشمال تركيا، وأن السلطات بدأت على الفور عمليات البحث عن الشاب.

وبيّن مقطع فيديو متداول آنذاك شابًا يقف على صخرة عند نهر شديد التدفق.

وبعدما واجه العدسة التي رصدته عن بعد ووثّقت زيارته للمكان، انحنى يغسل يديه ثم حاول الوقوف مجددًا.ولم يتمكن من استعادة توازنه، فسقط في الماء وغاب عن الأنظار وسط المياه الهادرة.

فيما سمع عبر المقطع المصوّر أصوات استغاثة، قبل أن يظهر من بدوا أنهم فريق إنقاذ.

وبحسب تغريدات انتشرت على موقع تويتر وقتها، فإن الشاب يدعى “فوزي الرواحي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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