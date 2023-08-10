في اليوم الوطني للكسل.. 9 فوائد مذهلة للكسل أخفاها عنك الجميع

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وطن- في خضمّ عالم يعجّ بالضغوط والمسؤوليات، يأتي اليوم الذي طال انتظاره والذي يُحتفى به كل عام في العاشر من أغسطس، وهو “اليوم الوطني للكسل”.

نعم، لقد حان الوقت لنقف سويًا ونحتفل بلحظاتنا الكسولة وساعات الخمول بكل فخر واعتزاز. هذا اليوم هو الفرصة المثالية للتمتع بلحظات من الراحة دون أي ضغوط أو اشتباهات بأننا نضيع وقتنا، أو هكذا يبدو الأمر على الأقل.

وللمفارقة، فإن البلد الذي جعل من العالم قرية صغيرة عبر قيادة أكبر ثورة تصنيع وإبداع في التاريخ البشري، هو نفسه البلد الذي بدأ الاحتفال بهذا اليوم. والحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع (JagranJosh).

ولا تخبرنا عن أول أمريكي أو أول مدينة احتلفت بهذا اليوم، لأنهم وحسب الدعابة الرائجة من المتوقع أنّ هؤلاء “الكسالى” قد وجدوا من المُتعب والمثير للمشقة أن يُوثقوا احتفالهم المميّز، لذلك قرروا ببساطة “عدم القيام بأي شيء”.

أصبح الاحتفال باليوم الوطني للكسل شائعًا بين الشباب في حوالي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يُنظر إليه على أنه فرصة للتجديد والعناية بالنفس وخلع كل ما يمكن القيام به في أي يوم آخر.

فوائد الكسل

الأشخاص الكسالى لديهم طريقتهم في فعل الأشياء، والتي يمكن أن تكون ذكية أيضًا. أعتقد أن مفاتيح الإضاءة، والسلالم المتحركة، والمصاعد، وأجهزة التحكم عن بعد اخترعها رأس كسول لديه ما يكفي من التفكير والحكمة.

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الأشخاص الكسالى لديهم الوقت الكافي لتحليل أفعالهم أو الإفراط في تحليلها. لذلك، هناك ميل لارتكابهم أخطاء أقل.

من المحتمل أن يكون الشخص الذي ينام طويلاً ويأخذ فترات راحة أقل تشوشًا في رأسه. ومن ثم، يتمتع الشخص الكسول بنوعية أفضل من النوم وحياة خالية من الإجهاد.

من المؤكد أن الأشخاص الكسالى سيكون لديهم إرهاق أقل لأنهم لا يقومون بأشياء متعددة في وقت واحد.

الكسل بالتأكيد يحسن الصحة العقلية.

من المؤكد أن الشخص الذي يأخذ قسطًا من الراحة أو يقوم بعمل أقل يكون أكثر بهجة وسعادة طوال اليوم. استمتع بكونك كسولًا ياصاح!.

الكسل والإنتاجية يأتيان جنبًا إلى جنب. قد يشعر المرء بالملل من شيء أو شيئين ولكن هذا لا يعني أنه لن يستمتع بالأشياء الأخرى.

ذلك، يمكنك أن تكون كسولاً تتصفح الإنترنت بشكل مستمرّ، لكنك في نفس الوقت تجني المال.

المراهق الكسول لديه فرص أكبر في النمو بشكل أفضل من الطفل المثقل بالأعباء.

استمتع بيومك أيها الكسول!