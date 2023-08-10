الدماغ: قد يلعب حجم “مركز التحكم في الشهية” دورًا في السمنة

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وطن-تختلف منطقة ما تحت المهاد، وهي منطقة دماغية تشارك في التحكم في الشهية، لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

تعتبر منطقة ما تحت المهاد؛ وهي منطقة تقع في قلب الدماغ،مركز مهم للغدد الصم العصبية للتحكم في الشهية والشبع. ، ووفقًا لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإنه على الرغم من أننا نعلم أن منطقة ما تحت المهاد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مقدار الطعام الذي نتناوله، إلا أننا نمتلك القليل جدًا من المعلومات حول هذه المنطقة من الدماغ عند البشر”.

وفي الواقع، إنها صغيرة جدًا ويصعب تمييزها في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية، بحسب ما أفاد به ستيفاني براون، باحثة في جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)، في بيان صحفي.

يكون الوطاء أكبر عند الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة

لذلك قررت ستيفاني براون مع فريقها إجراء دراسة لمعرفة المزيد عن الصلة بين حجم منطقة ما تحت المهاد والسمنة. ومن أجل القيام بهذا العمل، الذي نُشر في مجلة NeuroImage Clinical، استخدم العلماء خوارزمية لتحليل عمليات مسح الدماغ لـ 1،351 شابًا مع درجات مختلفة لمؤشر كتلة الجسم، بحثًا عن الاختلافات في منطقة ما تحت المهاد.

وفي هذا الشأن أوضحوا: “قمنا بمقارنة البالغين الذين يعانون من نقص الوزن (بما في ذلك الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي) والمتطوعين الأصحاء، والمشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في سلسلة من التحليلات التكميلية”.

ووفقًا للنتائج، كان الحجم الكلي لمنطقة ما تحت المهاد أكبر بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. وقد لوحظت هذه الظاهرة أيضًا في عدد من المناطق الفرعية في منطقة ما تحت المهاد، والتي تتحكم في الشهية عن طريق إفراز هرمونات لتحقيق التوازن بين الجوع والشبع.

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اتباع نظام غذائي عالي الدهون يسبب التهاب منطقة ما تحت المهاد

وأوضح العلماء أن هذه العلاقة مرتبطة بالتهاب الوطاء، كما لوحظ ذلك في الحيوانات الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الدهون، حيث يمكن أن يؤدي التهاب الوطاء إلى تعزيز مقاومة مقاومة الأنسولين والسمنة. ووفقًا للفريق، أظهرت أبحاث أخرى أن هذا الالتهاب يمكن أن يرفع عتبة الشبع لدى الحيوانات، ما يعني أنه يتعين عليهم تناول الطعام أكثر من المعتاد ليشعروا بالشبع، حسبما ترجمته “وطن“.

وأفادت ستيفاني براون: “إذا كان ما نراه في الفئران صحيحًا عند البشر، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب في مركز التحكم في الشهية. وبمرور الوقت، سيغير هذا قدرتنا على معرفة متى نتناول ما يكفي من الطعام. وكيف يعالج أجسامنا نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن”.

من جهتهم، قال المؤلفون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد ما إذا كان تضخم منطقة ما تحت المهاد ناتجًا عن زيادة الوزن أو ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من التهاب الوطاء يميلون إلى تناول المزيد. ومن الممكن أيضًا أن يتفاعل هذان العاملان مع بعضهما البعض.