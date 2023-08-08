الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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الأميرة إيمان تمازح والدتها الملكة رانيا وتستفزها.. شاهد ما فعلته معها في السيارة !

الملكة رانيا العبدالله تتمتع بخفة دم وعفوية تجلعلها مثار إعجاب الجميع

كتب سالم حنفي
الأميرة إيمان تمازح والدتها الملكة رانيا وتستفزها.. شاهد ما فعلته معها في السيارة !
الملكة رانيا والأميرة إيمان
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وطن- يوما بعد يوم يتم الكشف عن بعض الفيديوهات التي توثق أسلوب معيشة العائلة المالكة الأردنية وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

وفي هذا االسياق، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظريف وعفوي، يوثق جزءا من العلاقة بين الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وابنتها الكبرى “إيمان” التي تزوجت في مارس/آذار الماضي جميل ألكساندر ترميوتس المنحدر من أصول يونانية.

زواج الاميرة إيمان من جميل ألكساندر ترميوتس
زواج الاميرة إيمان من جميل ألكساندر ترميوتس

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد مزحت الأميرة “أيمان” والدتها الملكة رانيا أثناء قيادتها للسيارة بطريقة “مستفزة” وبشكل متعمد.

وأظهر الفيديو انه بينما كانت الملكة رانيا العبدالله تقود سيارتها وابنتها “إيمان” بجانبها، أقدمت على اختيار مقطوعة موسيقية كانت تبث عبر الراديو لسماعها خلال رحلتها.

ويبدو أن المقطوعة الموسيقية لم تعجب الأميرة “إيمان” لتقوم على الفور بالضغط على محرك القنوات على الراديو بطريقة “متعمدة” ممازحة والدتها.

فيديو عفوي لأبناء الملك عبدالله

وتتمتع الملكة رانيا العبدالله بخفة دم وعفوية كبيرة مع أبنائها، حيث سبق وان نشرت مقطع يظهرها وهي تتحدث عن أولادها الأربعة وعلاقتها بهم بالتزامن مع الاحتفال بزوج نجلها الكبير الأمير الحسين، ما أثار إعجاب كثير من المتابعين والمعجبين بالأسرة الملكية الأردنية.

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زواج الامير الحسين والأميرة رجوة
زواج الامير الحسين والأميرة رجوة

وأظهر المقطع الأمراء وهم يستعدون على ما يبدو لاستقبال التهاني، حيث كانوا يتبادلون النظرات والابتسامات أيضاً.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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