غالبًا ما يكون هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

- Advertisement -

وطن-سرطان البروستاتا مرض يصيب آلاف الرجال حول العالم، وعلى الرغم من أن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا يزداد مع تقدم العمر، فإن هناك أيضًا عوامل إضافية يمكن أن تؤثر على احتمالية الإصابة بهذا المرض.

وفيما يلي كشفت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، بعض العوامل والخصائص التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

الظروف الأكثر مواتية لتطور السرطان:

1. تقدم العمر

العمر هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض سرطان البروستاتا. فمع تقدم الرجال في العمر، تزداد احتمالية الإصابة بهذا المرض. ويتم تشخيص معظم حالات سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الـ65 عامًا.

2. تاريخ العائلة

يمكن أن يؤدي إصابة أحد الأقارب-مثل الأب أو الأخ بسرطان البروستاتا-إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض. وإذا كان للرجل قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان البروستاتا، فإن خطر الإصابة به يكون ضعفًا تقريبًا مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم تاريخ عائلي، وفق ما ترجمته “وطن“.

3. العرق والأصل العرقي

الرجال السود أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال من الأجناس الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تشخيص الرجال الأمريكيين من أصل أفريقي بسرطان البروستاتا في مراحل أكثر تقدمًا ولديهم معدلات بقاء على قيد الحياة، أقل مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى.

4. نظام غذائي غير صحي

لطالما ارتبط النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة وقليلة الفواكه والخضروات بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم إلى زيادة فرص التعرض الإصابة بهذا المرض.

- Advertisement -

5. السمنة

يمكن أن تؤدي السمنة وزيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا الحاد والمتقدم. قد يكون لدى الرجال الذين يعانون من السمنة أيضًا مستويات أعلى من هرمونات معينة مرتبطة بنمو سرطان البروستاتا.

6. التعرض لمواد كيميائية معينة

يمكن أن يؤدي التعرض لمواد كيميائية معينة في مكان العمل، مثل الكادميوم أو الهيدروكربونات العطرية إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يجب على العمال المعرضين لهذه المواد اتخاذ احتياطات إضافية لحماية صحتهم.

7. تاريخ من التهاب البروستاتا أو تضخم البروستاتا الحميد (بف)

قد يكون الرجال الذين أصيبوا بالتهاب البروستاتا (التهاب البروستاتا) أو تضخم البروستاتا الحميد (تضخم البروستاتا غير السرطاني) أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا في المستقبل.

8. ارتفاع مستويات مستضد البروستات النوعي (PSA)

قد يشير ارتفاع مستوى المستضد البروستاتي النوعي في الدم إلى وجود مشكلة في البروستاتا، مثل الالتهاب أو النمو غير الطبيعي. وعلى الرغم من أن مستوى المستضد البروستاتي النوعي PSA المرتفع ليس خاصًا بسرطان البروستاتا، فإنه قد يزيد من الحاجة إلى اختبارات إضافية لتأكد من إصابتك بالمرض من عدمه.

على الرغم من أن هذه العوامل يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، فمن المهم أن نتذكر أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر هذه لا يعني بالضرورة أن الرجل سوف يصاب بالمرض.

كما يعد الاكتشاف المبكر والرعاية الطبية المناسبة أمرًا ضروريًا لتشخيص سرطان البروستاتا وعلاجه في الوقت المناسب. ويجب على الرجال مناقشة تاريخهم الصحي الفردي وعوامل الخطر مع الطبيب لتحديد أفضل استراتيجية للوقاية والاكتشاف المبكر.