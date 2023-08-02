10 أسباب خفية تجعل من الصعب عليك إنقاص الوزن

- Advertisement -

وطن-يمكن أن يمثل فقدان الوزن تحديًا للعديد من الأشخاص، وغالبًا ما تكون هناك أسباب خفية قد تجعل من الصعب التقدم في عملية إنقاص الوزن.

وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، 10 عوامل يمكن أن تتداخل مع قدرتك على إنقاص الوزن وبعض التوصيات للتغلب عليها.

أسباب صعوبة إنقاص الوزن

1. عدم التوازن الهرموني

يعد عدم التوازن الهرموني سببًا شائعًا لصعوبة فقدان الوزن. يمكن أن تؤثر الاضطرابات الهرمونية ، مثل مقاومة الأنسولين ، أو عدم توازن الغدة الدرقية ، أو المستويات المرتفعة من الكورتيزول (هرمون التوتر) على عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على حرق الدهون بكفاءة.

إذا كنت تشك في أن هرموناتك يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن ، فمن المستحسن استشارة متخصص في الغدد الصماء أو الهرمونات لإجراء التشخيص والحصول على العلاج المناسب.

2. الإجهاد المزمن

يعتبر الإجهاد المزمن عامل أساسي من شأنه أن يزيد من الوزن. يمكن أن يؤدي الإجهاد المطول إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون يعزز تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التوتر إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ويؤدي إلى سوء التغذية العاطفية. لإدارة التوتر ، يُنصح بدمج تقنيات الاسترخاء في روتينك اليومي ، مثل التأمل أو اليوجا أو مجرد تخصيص وقت للأنشطة التي تمنحك الهدوء والرفاهية العاطفية.

- Advertisement -

3. قلة النوم

يمكن أن يكون لقلة النوم الجيد تأثير كبير على وزن الجسم. ف ي أثناء النوم، يتم تنظيم التوازن الهرموني والتمثيل الغذائي.

ووفق ترجمة “وطن”، فإن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يعطل الهرمونات المنظمة للشهية مثل الجريلين واللبتين، ما قد يزيد الجوع ويقلل من الشعور بالشبع، بحيث يؤدي إلى زيادة تناول الطعام وزيادة الوزن في نهاية المطاف. إن إعطاء الأولوية للنوم الكافي والحفاظ على روتين منتظم للراحة أمران ضروريان لتعزيز عملية إنقاص الوزن.

4. الأدوية

يمكن أن تساهم بعض الأدوية في زيادة الوزن كأثر جانبي. يمكن لمضادات الاكتئاب ، وموانع الحمل ، والكورتيكوستيرويدات ، وبعض الأدوية لعلاج الاضطرابات المزمنة ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، أن تؤثر على عملية الأيض والشهية.

إذا كنت تتناول أدوية وتشعر أنها قد تتداخل مع عملية إنقاص الوزن ، فمن المهم التحدث مع طبيبك لاستكشاف خيارات بديلة أو ضبط الجرعات حسب الحاجة.

5. سوء التغذية العاطفية

الأكل استجابة للمشاعر السلبية أو التوتر ، المعروف باسم الأكل العاطفي ، هو عامل شائع يمكن أن يجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا. غالبًا ما يصبح الطعام آلية للتكيف مع التوتر أو القلق أو الحزن.

يمكن أن يساعدك الربط بين مشاعرك وعاداتك الغذائية على تحديد هذا النمط ومعالجته. ابحث عن طرق صحية للتحكم في مشاعرك ، مثل ممارسة الرياضة أو التأمل أو الكتابة أو التحدث إلى صديق أو معالج عما تشعر به.

6. بطء التمثيل الغذائي

مع تقدمنا ​​في العمر، يميل التمثيل الغذائي إلى التباطؤ بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر تكوين الجسم وقلة النشاط البدني أيضًا على معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.

على الرغم من أننا لا نستطيع السيطرة على الشيخوخة تمامًا ، إلا أنه يمكننا تبني عادات تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي ، مثل التمارين البدنية المنتظمة ، وخاصة تمارين القوة ، والتي تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وتنميتها ، مما يزيد من إنفاق السعرات الحرارية في الراحة.

7. خلل في الجراثيم المعوية

يمكن أن يؤثر توازن الجراثيم المعوية ، أو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أمعائنا ، على هضم العناصر الغذائية ومعالجتها. قد يكون عدم التوازن في الجراثيم ، المعروف باسم dysbiosis ، مرتبطًا بصعوبة فقدان الوزن.

لتحسين صحة الأمعاء ، يُنصح بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف والبروبيوتيك في النظام الغذائي ، مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف والكومبوتشا ، والتي تساعد على نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء.

8. تقييد السعرات الحرارية أكثر من اللازم

يمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية بشكل كبير إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي وفقدان كتلة العضلات ، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي شديد التقييد أيضًا إلى زيادة الرغبة الشديدة والجوع ، مما يؤدي بنا إلى الاستسلام لإغراء الأطعمة غير الصحية.

بدلاً من التركيز على التقييد الشديد للسعرات الحرارية ، يوصى بتناول نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات يلبي احتياجاتك من السعرات الحرارية ويمنحك الطاقة التي تحتاجها لتعيش حياة صحية ونشيطة.

9. الإفراط في التغذية دون أن تدرك ذلك

في بعض الأحيان يمكن أن نأكل أكثر مما نحتاج دون أن ندرك ذلك. يمكن أن يحدث الإفراط في تناول الطعام حتى مع الأطعمة الصحية ، لأنها تحتوي أيضًا على سعرات حرارية رغم كونها مغذية. لتجنب الإفراط في تناول الطعام ، من المفيد تتبع الأجزاء ومراقبة أحجام الأجزاء.

من الضروري الانتباه إلى إشارات الشبع التي يرسلها أجسامنا إلينا للتعرف على الوقت الذي نمتلك فيه ما يكفي وتجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

10. قلة النشاط البدني الكافي

يلعب النشاط البدني دورًا رئيسيًا في عملية فقدان الوزن. إذا كان روتين التمرين الخاص بك نادرًا أو غير مكثف بدرجة كافية ، فقد يكون إنفاق السعرات الحرارية لديك غير كافٍ لخلق عجز ضروري لفقدان الوزن. يعد دمج مجموعة من تمارين القلب وتمارين القوة مفيدًا لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على كتلة العضلات.

ابحث عن نشاط بدني تحبه ومناسب لاحتياجاتك وقدراتك.