عملية العريش.. صحفي مصري يتّهم محمد دحلان مباشرة.. ما علاقة السيسي؟

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وطن- كشف الصحفي المصري أحمد حسّان الشرقاوي عن ملابسات مايجري في العريش وسيناء، على خلفية العملية “الإرهابية” التي راح ضحيّتها 7 مصريين بعد اشتباكات مسلحة انطلقت في وقت مبكّر من صباح اليوم، الأحد، وتواصلت حتّى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتعليقاً على العملية، ربط الشرقاوي بين زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني، يوم الجمعة الماضي، وبين العملية المسلحة في شمال سيناء داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في مصر.

زيارة مسؤول أمريكي عسكري رفيع

وتحت عنوان “ماذا يحدث في العريش وشمال سيناء ؟!!”، قال الصحفي المخضرم أنه “خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية شهدت سيناء حدثين مهمين”.

الأول على حدّ تعبيره كان “يوم الجمعة الماضي، عندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني”.

ماذا يحدث في العريش وشمال سيناء ؟!! خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية شهدت سيناء حدثين مهمين.

الأول يوم الجمعة الماضي، عندما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت مصادر محلية في محافظة شمال سيناء، إن كوريلا… pic.twitter.com/EdH50KVsiN — Ahmed Hassan El Sharkawi- شرقاويات (@sharkawiahmed) July 30, 2023

وأشار الشرقاوي لما ذكرته مصادر محلية في محافظة شمال سيناء قولهم “إن كوريلا زار معبر رفح الرابط بين مصر، وقطاع غزة، بحضور قائد الجيش الثاني الميداني المصري اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع”.

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وتابع في نقل تلك الشهادات التي أضافت “أن الوفد الأمريكي كان في ضيافة مكتب الجيش المصري داخل معبر رفح، فيما تجول قائد المنطقة العسكرية المركزية الأمريكية مايكل كوريللا في منطقة الحدود وتفقد الأسلاك الشائكة ونقاط الارتكاز الحدودية”.

وحسب أحمد حسّان الشرقاوي “تُعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى لمنطقة الحدود مع قطاع غزة ومعبر رفح البري”.

“رجال دحلان يعيثون فساداً في سيناء”

أشار الشرقاوي في تحليله إلى التوقيت الذي وصل فيه كوريلا مصر. مؤكداً أنه جاء بعد إنهائه زيارة إلى إسرائيل في ظل توتر العلاقة بين الجانبين (المصري الإسرائيلي) في أعقاب عملية الجندي المصري محمد صلاح، والتي أدت قبل شهرين إلى مقتل 3 عسكريين إسرائيليين على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948″، على حدّ تعبيره.

والخلاصة، حسب الصحفي المصري، هي أنّ “رجال محمد دحلان وابراهيم العرجاني يعيثون فسادا في سيناء لأهداف تتعلق بتثبيت حكم الشيصي الذي يهتز بشدة خلال الفترة الأخيرة جراء تزايد السخط الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق في كافة أنحاء الجمهورية” كما زعم في تدوينته التي حظيت بتفاعل واسع..

يُشار أنه وعلى صعيد حقوقي، نقلت مؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية عن مصادرها الخاصة، إفادتهم بمقتل العقيد محمد مؤنس، في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في مصر. مشيرة لأنباء متداولة عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

عاجل: أفادت مصادر خاصة لمؤسسة سيناء مقتل العقيد محمد مؤنس في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن. كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري الذي شهد… pic.twitter.com/sZ7Af8C15l — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

وفي الأثناء، لم يصدر إلى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص هذا الهجوم الذي راح ضحيّته 7 مصريين في حصيلة غير نهائية، حسب وسائل إعلام محلية.