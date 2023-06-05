الإثنين, يونيو 5, 2023
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محمد صلاح قتل الجندي والمجندة في وضع جنسي.. مراسل إسرائيلي يحدث بلبلة

مراسل "القناة 14" بالتلفزيون الإسرائيلي ظهر منهارا بسبب ما وصفه بتحريف كلامه حول حادث الحدود بين مصر وإسرائيل

كتب باسل النجار
محمد صلاح قتل الجندي والمجندة في وضع جنسي.. مراسل إسرائيلي يحدث بلبلة
محمد صلاح قتل الجندي والمجندة في وضع جنسي
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وطن- تسببت تصريحات لمراسل إسرائيلي ـ قال إنه تم تحريفها ـ بشأن عملية مقتل الجندي والمجندة الإسرائيليين بنيران الجندي المصري الشهيد محمد صلاح على الحدود المصرية، في جدل واسع وحالة من البلبلة في إسرائيل.

هل كان هناك علاقة جنسية بين المجند والمجندة الإسرائيليين؟

مراسل “القناة 14” بالتلفزيون الإسرائيلي، هيليل بيتون روزن، ظهر منهارا خلال برنامج بإذاعة “جالي إسرائيل” ، بسبب ما وصفه بتحريف كلامه حول حادث الحدود بين مصر وإسرائيل، خاصة ما ذكره بشأن الجندي والمجندة الإسرائيليين اللذين قتلهما محمد صلاح في بداية عمليته التي أربكت إسرائيل وأحرجت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

“روزن: تحدث صارخا: “لقد فعل الناس شيئا لا ينبغي فعله، لقد قاموا بتحريف كلامي بطريقة شريرة كأنني ألمحت إلى نوع من الارتباط العاطفي غير اللائق بين المقاتلين”، في إشارة حول وجود علاقة جنسية عاطفية بين المجند والمجندة اللذين قتلا على يد الجندي المصري.

وعلى الرغم من أن مراسل التلفزيون الإسرائيلي هدد بمقاضاة من شوهوا أقواله بتهمة التشهير، إلا أنه لم يقل صراحة أن الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود المصرية، كان من الممكن أن تكون لديهم علاقات “غير لائقة” أدت إلى قتلهم.

وهدد مراسل التلفزيون الإسرائيلي بمقاضاة من شوهوا أقواله بتهمة التشهير، مضيفا أنه لم يقل أن الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود المصرية كان لديهم علاقات “حميمية غير لائقة” أدت إلى وفاتهم عندهم باغتهم الجندي المصري محمد صلاح.

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وكشف هيليل بيتون روزين عن عدد من رسائل التهديد التي تلقاها على خلفية العاصفة التي نشبت ضده بسبب تصريحاته التي يقول إنه تم تحريفها.

وهدده أشخاص على حسابه بـ”تويتر” وسبوه حيث دون أحدهم مهاجما بعنف:”أنت تكره إسرائيل.. أنت تمثل كل شيء سيء في هذا إسرائيل، إنه لمن العار حقًا أنهم لم يطلقوا عليك النار أيها الفاسق”.

ليجيب بيتون روزن مراسل تلفزيون الاحتلال على ذلك بالقول: “من حسن حظ والداي أن ليس لديهما حساب على تويتر ليروا هذا الكلام”.

محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح منفذ عملية اطلاق النار

مراسل التلفزيون الإسرائيلي: تصريحاتي تم تحريفها

وقال بيتون روزن على الهواء على إذاعة جالي إسرائيل: “من اختار أن يأخذ الأشياء التي قيلت في الاستوديو وشوهها بطريقة شريرة كأنني ألمحت إلى أن نوعا ما من الاتصال الحميمي بين المقاتلين غير محترف، فعل شيئا لا يجب أن يفعله هنا”.

فيما انتقد شخص آخر يدعى روزنبرغ على صفحته على فيسبوك: “الأشخاص الذين لا يستطيعون التفكير في رجل وامرأة دون التفكير في الجنس يحتاجون إلى علاج نفسي عميق، ولا عيب في العلاج النفسي، ولكن هذا هو الحال.

الأشخاص الذين يجرؤون على تدنيس الأسماء من الجنود والمجنديات الذين سقطوا بينما كانوا يدافعون عن بلدهم لا قيمة لهم ويجب أن يدينوا في الفضاء العام”.

وكتبت أخرى في تدوينة : “العار، الخزي والعار للأشخاص الذين لا يستطيعون التفكير في رجل وامرأة دون التفكير في الجنس”.

محمد صلاح متضامن مع فلسطين

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن هوية وصور الجندي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين عند معبر العوجة الحدودي فجر السبت.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المنفّذ يدعى محمد صلاح (22 عاما)، وهو من القاهرة ونشرت صورًا له، وأضافت أن تل أبيب سلمت جثمانه إلى مصر.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي المعلومات الواردة في إذاعة الجيش الإسرائيلي، وذكرت أن تسليم الجثمان جاء بناءً على طلب مصر.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن صلاح “ربما نفّذ العملية تضامنًا مع فلسطين كما تدل عليه منشوراته في حسابه على فيسبوك“.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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