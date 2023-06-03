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هوية وصور قاتل الجنود الإسرائيليين على حدود مصر.. حقيقة صور رائجة

انتشرت على نطاق واسع صور لمجند مصري يدّعي ناشروها أنها لفرد الأمن المصري الذي قُتل على الحدود مع إسرائيل

كتب باسل النجار
مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية watanserb.com
مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية
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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بصور متداولة لجندي مصري زعم ناشرو هذه الصور أنه منفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين على الحدود مع دولة الاحتلال.

وكانت مصادر إسرائيلية نفت ما ورد في بيان للناطق باسم الجيش المصري بشأن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود المصرية-الإسرائيلية، وأنه جاء خلال تبادل لإطلاق النار في أثناء مطاردة شرطي مصري لعناصر تقوم بتهريب المخدرات عبر الحدود.

حقيقة صور قاتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية

وانتشرت على نطاق واسع صور لمجند مصري يدّعي ناشروها أنها لفرد الأمن المصري الذي قُتل على الحدود مع إسرائيل، بعد قتله 3 من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت.

إلا أن حساب “متصدقش” الموثّق على تويتر والمختصّ بمحاربة الأخبار الكاذبة والمضلّلة، أكد أن الصورة قديمة وتعود إلى المجند المصري محمد المعتز رشاد، الذي قتل متأثرًا بإصابته بعد اشتباكات مع عناصر مسلحة إرهابية في سيناء عام 2015.

وقضى المجند محمد المعتز رشاد خدمته في شمال سيناء بعد تخرجه من كلية إدارة الأعمال بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ووفقًا للجيش المصري فإن المجند أخفى عن والده خبر وجوده في رفح بسيناء خوفًا عليه من القلق والتوتر، ثم استُشهد في عملية إرهابية واكتشف زملاؤه أنه يحتفظ برسائل كان يكتبها لوالده على أن تصله بعد استشهاده إذا كتبت له الشهادة.

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وسبق أن كرّمت القوات المسلحة في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والد المجند محمد معتز رشاد، عام 2017، كما وثّقت قصته في عمل مسرحي في 2022.

ويشار إلى أنه صباح اليوم، قتل جندي مصري، و3 جنود إسرائيليين، وأصيب 2 آخران، في حادث تعددت رواياته من الجانبين المصري والإسرائيلي.

مقتل الجنود الإسرائيليين
مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية

معلومات متضاربة بشأن حادث الحدود ومقتل جنود إسرائيل

وحسب الرواية المصرية الرسمية وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، فإنه بعد عملية مطاردة لمهربين، اخترق عنصر أمن مصري مكلف بتأمين خط الحدود الدولية مع إسرائيل حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مع جنود إسرائيليين.

ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة المجند المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المصريين أرسلوا رسائل لإسرائيل بأنهم لا يعلمون بنوايا الشرطي ولا صلة لهم بالحادث.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل إلى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مروحيات قتالية للجيش الإسرائيلي توجهت للمنطقة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إرسال قوات من وحدة اليمام الخاصة ومسيّرات لتمشيط الحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين.

وقبل الإعلان عن مقتل الجنود الثلاثة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حظراً على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني على الحدود.

وقال الاحتلال إنه يحقّق فيما حدث على الحدود مع مصر بالتعاون مع الجيش المصري.

وفي غضون ذلك، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوزير يوآف غالانت أنهى تقييماً مع الجيش ومسؤولين أمنيين بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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