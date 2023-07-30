جامعة كاليفورنيا تكشف عن علاج لفقدان الشهية باستخدام الفطر

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وطن-بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية، فإن خيارات العلاج نادرة، إذ إنه لا توجد أدوية معتمدة لاضطراب الأكل لأنه لم يتم إثبات فاعلية أي منها. ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020، فإن مرض فقدان الشهية لديه أعلى معدل وفيات من بين جميع الحالات النفسية.

لكن، الآن، وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، أن السيلوسيبين الموجود في الفطر السحري، يمكن أن يعالج بعض الأشخاص المصابين بفقدان الشهية بنجاح، بحسب ما أفادت به “أوك دياريو” الإسبانية.

عندما نتحدث عن فقدان الشهية العصبي، فإننا نشير إلى اضطراب الأكل الشائع الذي يتميز بتقييد كمية الطعام. وعلى الرغم من أن المريض يظهر انخفاضًا غير طبيعي في وزن الجسم، فإن الخوف من زيادة الوزن والإدراك المشوه للواقع يدفعه إلى تقليل تناول وجباته اليومية. لحسن الحظ، تقدم العلم لمحاربة هذا المرض. وقد تم اكتشاف فطر سحري قادر على علاج فقدان الشهية العصبي.

وفقًا للباحثين، يمكن أن يكون الفطر مفتاح علاجات جديدة ضد فقدان الشهية، فبعد العديد من الاختبارات، خلص المحترفون إلى أن فطر السيلوسيبين – المسمى 4-PO-DMT أو 4-phosphoryloxy-N ، N-dimethyltryptamine – يمكن أن يساعد في مكافحة اضطراب الأكل.

يقول الخبراء الطبيون إنه من الصعب تحقيق هذا النوع من الاختراق باستخدام علاجات فقدان الشهية القياسية، وفقًا لما نقلته “وطن“.

في السنوات الأخيرة، تم استخدام الأدوية المُخدرة، بما في ذلك فطر سيلوسيبين، والكيتامين، وإكستاسي، وآياهواسكا، وغيرها من المركبات – الاصطناعية والطبيعية – بنجاح لعلاج عدد متزايد من مشكلات الصحة العقلية.

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تعد أستراليا الآن أول دولة تقنن استخدام عقار إم دي إم إيه والفطر السحري لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب.

لكن فقدان الشهية العصبي، واضطرابات الأكل الأخرى مثل الشره المرضي، أثبت مقاومة شديدة للعلاج ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة. في الحالات الشديدة، قد يحتاج الأشخاص إلى أنبوب تغذية للتأكد من أن لديهم ما يكفي من العناصر الغذائية للحفاظ على الوظائف الحيوية الأساسية.

كما يمكن أن تساعد الاستشارة، بما في ذلك العلاج الأسري والعلاج السلوكي المعرفي، في بعض الأحيان في تطبيع سلوك الأكل، وفقًا لمايو كلينك، ولكن غالبًا ما ينتكس الأشخاص خلال فترات التوتر أو في المواقف المحفزة.

لاختبار ما إذا كان السيلوسيبين آمنًا ويمكن تحمله بين الأشخاص المصابين بفقدان الشهية، جمع فريق البحث 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 40 عامًا مع هذه الحالة وأعطوا كل واحدة جرعة واحدة من 25 ملغ من السيلوسيبين.

تم علاج المشاركات في بيئة سريرية مع معالج مدرب، حيث استمرت الجلسات الفردية عدة ساعات بسبب الرحلة الطويلة التي تسبب الهلوسة التي أعقبت جرعة السيلوسيبين.

قالت إحدى المشاركات البالغة من العمر 24 عامًا: “كنت متوترة. في الكلية، كنت أعرف أشخاصًا تناولوا الفطر وكان لديهم رحلات سيئة، وقد أخافني ذلك حقًا. لطالما قلت أنني لن أتناول المواد المهلوسة لهذا السبب”.

لكنها وصفت الجلسة لاحقًا بأنها واحدة من أكثر التجارب عمقًا التي مرّت بها على الإطلاق.

دفعها الفطر إلى مراجعة العديد من الأحداث الجيدة والسيئة في حياتها، و هذه التجربة الوحيدة ربطت كل تلك التجارب الجيدة والسيئة معًا ووضعها من خلال منظور أكثر وضوحًا.

بعد ثلاثة أشهر من جلسة تناول فطر الـpsilocybin، قالت 90٪ من المشاركات إنهن شعرن بمزيد من الإيجابية تجاه مساعي الحياة و 70٪ أفادن بحدوث تحول شامل في الهوية الشخصية ونوعية الحياة.

وأربعة مشاركات – 40٪– كان لديهن انخفاض كبير في درجاتهم القياسية في اختبار اضطراب الأكل (EDE)، إذ كانت النتائج منخفضة للتعافي من مشكلة اضطراب الأكل. كما لم تكتسب أي من النساء العشر وزنًا كبيرًا بعد جلسة العلاج.

ومن المثير للاهتمام أن 90٪ من المشاركات اعتقدن أن جلسة جرعات واحدة من السيلوسيبين لم تكن كافية. لكن ليس كل الخبراء على استعداد لوصف السيلوسيبين كعلاج.

من جهة أخرى، لاحظ الباحثون أن دراستهم بها العديد من القيود، بالإضافة إلى كونها عينة صغيرة متكونة من 10 مشاركين فقط، كانوا جميعًا من الإناث وتم تحديد تسعة منهن على أنهن من البيض.

علاوة على ذلك، لم تكن هناك مجموعة تحكم أو مجموعة علاج وهمي، وهي مشكلة شائعة في تجارب الأدوية المخدرة. ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول سلامة وفعالية فطر السيلوسيبين، وتوجد حاليًا تجربتان سريريتان قيد البحث في السيلوسيبين كعلاج لفقدان الشهية.