قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

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وطن- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن معطيات صادمة حول وجود قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود مع الدولة الجزائرية، حسب ما أوضحت وثائق سرية اطلعت عليها.

وتحت عنوان “محمد السادس يشرّع أبوابه للعدوّ: هذا المغرب لكم!”، تحدثت الصحيفة عن تزويد المخابرات الاسرائيلية، المملكة المغربية بتقنيات عسكرية متطورة لرصد المسيرات ومواجهتها.

قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود الجزائرية

وذكرت “الأخبار“، في مقالها الذي حظي بتفاعل واسع على المستوى الجزائري، أنها اطلعت على “وثائق سرّية أفاد خلالها سفير المغرب السابق لدى تايلاند، عبد الإله الحسني، مطلع العام الجاري إن بلاده خطت خطوات متقدّمة في مجال تطوير علاقاتها مع إسرائيل على الصعيدَين الاستخباري والعسكري، وأنشأت قواعد عسكرية جديدة بالقرب من الحدود مع الجزائر في إطار هذا التعاون”.

وحسب ذات الوثائق السرية “كشف الحسني أن الاستخبارات الإسرائيلية زوّدت المغرب بوسائل تقنية وعسكرية لرصد الطائرات المسيّرة ومواجهتها”.

وجاء الكشف عن تلك الوثائق، نقلاً عن الصحيفة اللبنانية، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية – المغربية تطوّراً مباغتاً يخرج تماماً عن السياق العربي.

حماس مغربي لتعميق التطبيع مع إسرائيل

استغرب الصحيفة اللبنانية “الحماس” الشديد الذي تبديه المغرب في تطبيعها مع إسرائيل واعتبرت أن “الحماسة «الملوكية» المغربية لزيارة نتنياهو جاءت لتتفوّق على الحماسة الإماراتية والبحرينية التي كان يُعتقد أنه لا يمكن تجاوزها، وخاصة أن أبو ظبي والمنامة، على رغم ذهابهما بعيداً في التطبيع مع العدو”.

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جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تعيش حالياً أحسن فتراتها، خاصة بعدما أعلنت تل أبيب، الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الرباط بقرارها «الاعتراف» بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي الخطوة التي حظيت بتفاعل واسع في المملكة.