الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدقواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور
الهدهد

قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور

التطور السريع للعلاقات بين المغرب وإسرائيل: كيف تغيرت السياسة في الشرق الأوسط؟

كتب باسل سيد
قواعد عسكرية مغربية إسرائيلية على حدود الجزائر.. ديبلوماسي مغربي يكشف المستور
قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود الجزائرية
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن معطيات صادمة حول وجود قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود مع الدولة الجزائرية، حسب ما أوضحت وثائق سرية اطلعت عليها.

وتحت عنوان “محمد السادس يشرّع أبوابه للعدوّ: هذا المغرب لكم!”، تحدثت الصحيفة عن تزويد المخابرات الاسرائيلية، المملكة المغربية بتقنيات عسكرية متطورة لرصد المسيرات ومواجهتها.

الاستخبارات الإسرائيلية زوّدت المغرب بوسائل تقنية وعسكرية لرصد الطائرات المسيّرة ومواجهتها
الاستخبارات الإسرائيلية زوّدت المغرب بوسائل تقنية وعسكرية لرصد الطائرات المسيّرة ومواجهتها

قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود الجزائرية

وذكرت “الأخبار“، في مقالها الذي حظي بتفاعل واسع على المستوى الجزائري، أنها اطلعت على “وثائق سرّية أفاد خلالها سفير المغرب السابق لدى تايلاند، عبد الإله الحسني، مطلع العام الجاري إن بلاده خطت خطوات متقدّمة في مجال تطوير علاقاتها مع إسرائيل على الصعيدَين الاستخباري والعسكري، وأنشأت قواعد عسكرية جديدة بالقرب من الحدود مع الجزائر في إطار هذا التعاون”.

وحسب ذات الوثائق السرية “كشف الحسني أن الاستخبارات الإسرائيلية زوّدت المغرب بوسائل تقنية وعسكرية لرصد الطائرات المسيّرة ومواجهتها”.

وجاء الكشف عن تلك الوثائق، نقلاً عن الصحيفة اللبنانية، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية – المغربية تطوّراً مباغتاً يخرج تماماً عن السياق العربي.

قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود الجزائرية
قواعد إسرائيلية مغربية على الحدود الجزائرية

حماس مغربي لتعميق التطبيع مع إسرائيل

استغرب الصحيفة اللبنانية “الحماس” الشديد الذي تبديه المغرب في تطبيعها مع إسرائيل واعتبرت أن “الحماسة «الملوكية» المغربية لزيارة نتنياهو جاءت لتتفوّق على الحماسة الإماراتية والبحرينية التي كان يُعتقد أنه لا يمكن تجاوزها، وخاصة أن أبو ظبي والمنامة، على رغم ذهابهما بعيداً في التطبيع مع العدو”.

- Advertisement -

جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تعيش حالياً أحسن فتراتها، خاصة بعدما أعلنت تل أبيب، الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الرباط بقرارها «الاعتراف» بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي الخطوة التي حظيت بتفاعل واسع في المملكة.

المصدرصحيفة "الأخبار" اللبنانية، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم “فرانس24” وتصفها بقناة “الزبالة والحثالة” لهذا السبب!

تقارير

تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟

الهدهد

“لن نتراجع حتى وإن لم نجد ما نأكله”.. لمن يوجه حفيظ دراجي هذه الرسالة؟

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

تقارير

موقع إسباني: خطر يهدد حياة الوريث الغامض لأطول سلالة حاكمة في العالم

الهدهد

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

الهدهد

رفعت لافتة “إسرائيل منورة بغازنا”.. مصير مجهول لامرأة تحدّت قهر السيسي

الهدهد

فيديو اغتصاب مغربي في سجن رأس الماء بفاس يفجر الغضب.. والسلطات تشكك

تقارير

رقعة رفض عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تتسع .. ماذا لو اندلعت حرب واسعة!؟

الهدهد

كانت متجهة للمغرب.. هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر بعد انتحار راكب على متنها

الهدهد

هل يوجد مغربيات مثليات الجنس في المنتخب المغربي؟.. سؤال صدم غزلان الشباك

تقارير

الجزائر كانت قاب قوسين أو أدنى من التطبيع مع إسرائيل.. تفاصيل لقاء سري سابق في باريس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“معز السالمي”.. إمام تونسي عزلته السلطات بعد خطبة جمعة ناقدة

مريم حسين تعرض أعضائها الحساسة لمتابعيها.. حلمة صدر وملابس داخلية (شاهد)

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

فيديو مؤثر للشيخ سلمان العودة يجيب فيه على سؤال نجله: “ليش أمي ماتت وهي أصغر منك؟”

وفاة مستشار الملك سلمان .. من هو الأمير تركي بن محمد بن سعود! (صور)

هبة نور في إطلالة أنثوية طاغية بفستان سواريه بدون حمالة صدر كشف المستور (شاهد)

وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم “فرانس24” وتصفها بقناة “الزبالة والحثالة” لهذا السبب!

رسمياً.. رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس” والسيتي يعلن “الوداع”

مريم الدباغ في إطلالة مثيرة كشفت ما لم يظهر سابقا ومتابعون يذكرونها بموت الغفلة (شاهد)

لمستخدمي آيفون.. إليكم 4 حيل على الهاتف لتحسين الإنتاجية في العمل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC