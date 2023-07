رسمياً.. رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس” والسيتي يعلن “الوداع”

- Advertisement -

وطن- أنهى نادي الأهلي السعودي التفاصيل الطويلة والمعقدة لتعاقده بشكل رسمي مع لاعب كرة القدم الجزائري “رياض محرز”، قادمًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الأهلي انتهاء صفقة انتقال نجمه الجديد بمقطع فيديو حماسي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر“، كشف من خلاله عن صفقة انتقال النجم الجزائري دون التطرّق للتفاصيل المالية.

ومع التوصل الرسمي لصفقة مع محرز، يكون الأهلي السعودي قد أنهى رسمياً 6 صفقات انتقال من الحجم الثقيل لتعزيز صفوفه قبل الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وتتعلق تلك الصفقات تحديداً بـ الثلاثي المحلي “عبد الله عطيف” و”سميحان النابت” و”فهد الرشيدي”، بالإضافة إلى الحارس السنغالي “إدوارد ميندي”، والمهاجم البرازيلي “روبيرتو فيرمينو”.

هذا وفي سياق متصل، هنأ المان سيتي لاعبه المتميز بعبارات دافئة قائلا “كل التوفيق لك في المستقبل يا رياض!”.

All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ

