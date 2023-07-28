رسمياً.. رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس” والسيتي يعلن “الوداع”

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وطن- أنهى نادي الأهلي السعودي التفاصيل الطويلة والمعقدة لتعاقده بشكل رسمي مع لاعب كرة القدم الجزائري “رياض محرز”، قادمًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الأهلي انتهاء صفقة انتقال نجمه الجديد بمقطع فيديو حماسي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر“، كشف من خلاله عن صفقة انتقال النجم الجزائري دون التطرّق للتفاصيل المالية.

ومع التوصل الرسمي لصفقة مع محرز، يكون الأهلي السعودي قد أنهى رسمياً 6 صفقات انتقال من الحجم الثقيل لتعزيز صفوفه قبل الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وتتعلق تلك الصفقات تحديداً بـ الثلاثي المحلي “عبد الله عطيف” و”سميحان النابت” و”فهد الرشيدي”، بالإضافة إلى الحارس السنغالي “إدوارد ميندي”، والمهاجم البرازيلي “روبيرتو فيرمينو”.

هذا وفي سياق متصل، هنأ المان سيتي لاعبه المتميز بعبارات دافئة قائلا “كل التوفيق لك في المستقبل يا رياض!”.

All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ — Manchester City (@ManCity) July 28, 2023

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رياض محرز يدخل “قلعة الكؤوس”

انضمام محرز لصفوف نادي الأهلي، يعني حسب مشجعي النادي، انضمامه لـ “قلعة الكؤوس” نظراً لكثرة الألقاب والبطولات التي حصدها الفريق في جميع الألعاب المختلفة، وذلك على النحو التالي: كأس خادم الحرمين الشريفين (13)، كأس ولي العهد السعودي (6)

إلى ذلك وعن تفاصيل العقد الذي وقعه محرز مع الأهلي السعودي، فقد لفتت تقارير صحف غربية أن الأهلي سيدفع لمانشستر سيتي، مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، قيمة التعاقد مع الدولي الجزائري، بالإضافة إلى 5 ملايين “متغيرات”، مرتبطة بأداء وإنجازات اللاعب.

جدير بالذكر أن رياض محرز (32عاماً)، كان قد بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، قبل الانتقال إلى إنجلترا في يناير 2014، من بوابة نادي ليستر سيتي؛ والذي حقق معه إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بلقب الدوري الممتاز “البريمييرليج” 2015-2016.