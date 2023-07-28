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رياضة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على انضمام رياض محرز للأهلي السعودي

حفيظ دراجي يعلق على انضمام رياض محرز إلى الأهلي السعودي: تحليلات ورؤى حول الأحداث الرياضية الحديثة

كتب خالد السعدي
تعليق مثير من حفيظ دراجي على انضمام رياض محرز للأهلي السعودي
رياض محرز
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 وطن- علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على انضمام مواطنه اللاعب رياض محرز إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال حفيظ دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “بعد ترقب وطول انتظار، أخيرا صار الجزائري رياض محرز أهلاويا.. يستاهل الملكي ، ويستاهل رياض أن يستمتع ويمتعنا كل أسبوع ، ويكون ابن الجزائر جزءا من رؤية السعودية ٢٠٣٠.. الله ينفع به”.

الأهلي يضم رياض محرز

وكان نادي الأهلي السعودي قد أعلن انضمام رياض محرز إلى صفوفه بشكل رسمي، قادمًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الأهلي انتهاء صفقة انتقال نجمه الجديد بمقطع فيديو حماسي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كشف من خلاله عن صفقة انتقال النجم الجزائري دون التطرّق للتفاصيل المالية.

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ست صفقات مهمة تنضم لنادي الأهلي

وبعد ضم رياض محرز، يكون الأهلي السعودي قد أنهى رسمياً 6 صفقات انتقال من الحجم الثقيل لتعزيز صفوفه قبل الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

والصفقات الست هي الثلاثي السعودي عبد الله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وصولا إلى رياض محرز.

المصدرتويتر، وطن

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