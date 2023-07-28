تعليق مثير من حفيظ دراجي على انضمام رياض محرز للأهلي السعودي

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وطن- علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على انضمام مواطنه اللاعب رياض محرز إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال حفيظ دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “بعد ترقب وطول انتظار، أخيرا صار الجزائري رياض محرز أهلاويا.. يستاهل الملكي ، ويستاهل رياض أن يستمتع ويمتعنا كل أسبوع ، ويكون ابن الجزائر جزءا من رؤية السعودية ٢٠٣٠.. الله ينفع به”.

بعد ترقب و طول انتظار ، أخيرا صار الجزائري #رياض_محرز_أهلاويا . يستاهل #الملكي ، ويستاهل رياض أن يستمتع ويمتعنا كل أسبوع ، ويكون ابن الجزائر جزءا من رؤية السعودية ٢٠٣٠ .

الله ينفع به 💚🤍💚🤍💚🤍💚🤍💚 https://t.co/um9VKm0TrT — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 28, 2023

الأهلي يضم رياض محرز

وكان نادي الأهلي السعودي قد أعلن انضمام رياض محرز إلى صفوفه بشكل رسمي، قادمًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الأهلي انتهاء صفقة انتقال نجمه الجديد بمقطع فيديو حماسي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كشف من خلاله عن صفقة انتقال النجم الجزائري دون التطرّق للتفاصيل المالية.

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ست صفقات مهمة تنضم لنادي الأهلي

وبعد ضم رياض محرز، يكون الأهلي السعودي قد أنهى رسمياً 6 صفقات انتقال من الحجم الثقيل لتعزيز صفوفه قبل الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

والصفقات الست هي الثلاثي السعودي عبد الله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وصولا إلى رياض محرز.