الجمعة, يوليو 28, 2023
الرئيسيةالهدهدأول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا...
الهدهد

أول اتصال بين ابن سلمان وابن زايد بعد أنباء خلافاتهما المستعرة.. ماذا جاء به؟

ولي العهد السعودي اتصل بالرئيس الإماراتي لتعزيته في وفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد

كتب خالد السعدي
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- في أول تواصل منذ الحديث عن نشوب الكثير من الخلافات بينهما، أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد معزيا بوفاة أخيه، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وقال ابن سلمان في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس“: “تلقيت نبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

وبحسب “واس”، فإن محمد بن سلمان أجرى اتصالا بالشيخ محمد بن زايد معزيا، واتصل أيضا بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وخلال الاتصالات الهاتفية، أعرب محمد بن سلمان عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وفاة الشيخ سعيد بن زايد

وكان ديوان الرئاسة بالإمارات، قد أعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس الخميس، وينتهي غدا السبت، وذلك في أعقاب وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وأخو رئيس الإمارات.

يُشار إلى أن التواصل بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، هو الأول منذ التقارير التي تحدث عن تصاعد الخلافات بين القائدين الخليجيين البارزين.

- Advertisement -

خلافات ابن سلمان وابن زايد

وقبل أيام، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرا كشفت فيه عن وجود خلافات حادة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد.

وحمل التقرير عنوان “أفضل الأعدقاء وأكثرهم عداءً: تصادم ولي العهد السعودي مع رئيس الإمارات”، وقال إن الأزمة التي كانت بوادرها تلوح بالأفق منذ مدة، باتت حقيقية منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وأرجعت الصحيفة السبب الأبرز للأزمة إلى التنافس على من تكون له اليد العليا في المنطقة، لا سيما مع تراجع النفوذ الأمريكي، وشعور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه لم يعد بحاجة إلى مرشده السابق ابن زايد.

وأشات الصحيفة إلى أنه من علامات الخلاف الظاهرة، غياب ابن زايد عن حضور آخر قمتين في السعودية، الأولى التي جمعت دولا عربية بالرئيس الصيني، والثانية القمة العربية التي شهدت عودة عضوية سوريا.

وقال التقرير: “وقع شقاق وتدابر بين محمد بن سلمان البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي كان ذات يوم معلمه وموجهه.. يعكس هذا الشقاق ما بين الرجلين من تنافس على النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وفي أسواق النفط العالمية”.

وبعد أن أمضى الأميران ما يقرب من عقد من الزمن وهما يصعدان إلى قمة هرم النفوذ في العالم العربي، ها هما الآن يتصارعان حول من عساه تكون له الكلمة الأخيرة في الشرق الأوسط الذي تراجع فيه الدور الذي تمارسه الولايات المتحدة.

قال المسؤولون في الولايات المتحدة إنهم باتوا يخشون أن يزيد التنافس الخليجي من صعوبة تشكيل تحالف أمني موحد في مواجهة إيران، وكذلك من صعوبة إنهاء الحرب التي تدور رحاها منذ ثمانية أعوام في اليمن، ومن صعوبة توسيع إسرائيل لدائرة علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان المسلمة.

وينقل التقرير عن أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن قوله: “هذان رجلان لديهما طموحات كبيرة، يريدان أن يكونا لاعبين أساسيين في المنطقة يتوجه إليهما اللاعبون الآخرون. مازالا يتعاونان في بعض المستويات. ولكن الآن لا يبدو أن أياً منهما يشعر بالارتياح لوجود الآخر في نفس المرتبة. بالمحصلة، لا يعود علينا بالفائدة هذا الصراع والتنافس فيما بينهما.”

المصدرواس ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

وفاة سعيد بن زايد الغامضة.. شاهد ما فعله محمد بن زايد مع أبناء أخيه في الجنازة

تقارير

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

الهدهد

منصات إسرائيلية تتجسس على العرب وتروج باسم الشريعة الإسلامية (شاهد)

الهدهد

محمد بن سلمان يبتز راكان الدوسري باعتقال 5 من عائلته لتسليم نفسه!

تقارير

سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

الهدهد

سياسي أمريكي: الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

تقارير

قوة المال السعودي وأساطير الكرة.. صحيفة تفضح أهداف ابن سلمان الخفية

الهدهد

ضربة أمريكية للحلم الإماراتي..هل تفشل صفقة الصندوق السيادي؟

الهدهد

محلل سياسي سعودي مقرب من ابن سلمان يسخر من الإمارات ويؤكد أنها ليست نداً للمملكة (شاهد)

الهدهد

من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟

الهدهد

هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

تقارير

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

Casi Nigellaâ „¢ â €” un completo Recurso Ayudar socios Planificar satisfactorio encuentros en Comida...

الحكومة زادت الطين بلة.. سبب صادم وراء تراجع إنتاج الغاز في مصر وعلاقته بالكهرباء

صور تكشف خيانة طارق العريان لأصالة قبل طلاقهما الرسمي بأشهر! (شاهد)

الدينار.. ما أسباب الانهيار الكبير الذي أصاب العملة العراقية وأثار الاحتجاجات؟

eHarmony offre d’essai pour Thanksgiving Weekend – 2015

تطبيق واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة..كيف تعمل؟

“شيعة المدينة المنورة ينظمون تظاهرة لطمية انطلاقا من المسجد النبوي”.. حقيقة فيديو هزّ السعودية

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والتشكيلة في كلاسيكو الأرض

بـ”خطوة مفاجئة”.. النزاع السعودي الكويتي – الإيراني على حقل غاز الدرة يزداد التهابا

السبب وراء استقالة حسام البدري من تدريب الصفاقسي التونسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC