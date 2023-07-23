هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

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وطن- شرب القهوة في الصباح مفيد لصحتك طالما أنها غير محملة بالسكر أو المحليات الصناعية.

يفيد هذا المشروب المحبوب صحة الدماغ ويرتبط بالعيش لفترة أطول إذا كنت تشربه بانتظام. ولكن وفقًا للدكتورة تارا سكوت إذا كنت تشرب فنجانًا من القهوة في الصباح قبل القيام بأي شيء آخر، فقد ترغب في إعادة التفكير في روتينك الصباحي.

القهوة تسبب الجفاف

توضح الدكتورة سكوت أن الكافيين الموجود في القهوة هو المسؤول بشكل كبير عن جفاف الجسم. وذلك لأنه يزيد من إنتاج البول.

لهذا السبب، تقول إنه قد يكون من المفيد شرب كوب من الماء في الصباح قبل الاستمتاع بفنجان القهوة.

ومع ذلك، تضيف أن هذا ليس شيئًا تمت دراسته علميًا على وجه التحديد. وإذا كنت تشرب القهوة منزوعة الكافيين، فهي لا تسبب الجفاف كما هو الحال في القهوة التي تحتوي على الكافيين.

من المهم بشكل خاص شرب الماء في الصباح لأنك قضيت عدة ساعات نائمًا وبالتالي لم تتناول أي شيء قد يرطب جسمك.

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عندما يكون فقدان السوائل 1 في المائة فقط من وزن الجسم، فإنه سيؤثر سلبًا على وظائف المخ والمزاج.

شيء آخر مهم يجب القيام به قبل شرب القهوة

إلى جانب شرب الماء، من المهم أيضًا أن تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة في الصباح قبل شرب القهوة.

بينما يفترض العديد من شاربي القهوة أنه من الأفضل تنظيف أسنانهم بالفرشاة بعد الاستمتاع بفنجانهم لمنع بقع القهوة، يقول أطباء الأسنان أن:”تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول القهوة يساعد على إزالة البلاك، لذلك يصعب على البقع أن تلتصق بأسنانك عندما تشرب قهوتك.”

بدوره، قال طبيب الأسنان الدكتور جيفري سوليتسر: “الانتظار حتى بعد تناول قهوتك لتنظيف أسنانك يعرض المينا للأحماض والبقع ويزيد من تآكلها.”

هل من المقبول شرب القهوة على معدة فارغة؟

بالنسبة لمعظم الناس، تقول الدكتور سكوت أنه يمكن تناول القهوة على معدة فارغة دون التأثير سلبًا على الجسم، حيث تشرح قائلة: “يشرب الكثير من الناس القهوة السوداء على معدة فارغة لأنها لا تفطر إذا كانوا يؤدون صيامًا متقطعًا أو إطعامًا محدود الوقت.”

مضيفة:”إذا كنت تنتظر حتى منتصف الصباح أو وقت الغداء لتناول الطعام، فهي تقول إن تناول فنجان من القهوة بمفرده أمر جيد تمامًا.”

لكن لا يمكن للجميع تحمل القهوة على معدة فارغة جيدًا، حيث تشير الدكتورة سكوت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع أو الحرقة قد يجدون أعراضهم تزداد سوءًا إذا شربوا القهوة على معدة فارغة.

تظهر الدراسات العلمية وجود صلة بين استهلاك القهوة والحموضة المعوية، لذلك إذا كانت الحموضة المعوية أمرًا تعاني منه بانتظام، فقد يكون من المفيد تقليل شرب القهوة بشكل عام وليس فقط في الصباح.

إن إستهلاك القهوة في الصباح هو عادة صحية ومرتبط بشكل مباشر بالفائدة على صحتك. ولا ينبغي أن يكون هذا هو أول شيء تفعله في الصباح. يُنصح في الواقع بشرب بعض الماء ثم غسل الأسنان، ثم استهلاك القهوة.

وبهذه الطريقة، ستستمتع بفوائدها دون أي جانب سلبي، وفقا لما أورده موقع “yahoo“.

