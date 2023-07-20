غلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

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وطن- توقف حساب الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن النشر بشكل مفاجئ اليوم، الخميس، بعد شهر تقريباً من تغطيته المُكثقة لكواليس حفل زفافها على الشيخ مانع آل مكتوم.

ولم يُعلن المشرفون على حساب الشيخة مهرة، قبل إغلاق الحساب، أنهم سيتوقفون عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتعلق بالحياة الخاضة للشيخة الإماراتية.

آخر مانشره حساب الشيخة مهرة على إنستغرام

كان آخر مانشره حساب ابنة حاكم دبي، الثلاثاء، صورأً جديدة لحفل زفاف الشيخة مهرة الذي أقيم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي يوم 5 يونيو الماضي، أظهرت تأنق والدتها وجمالها الساحر.

ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلت بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

وفي حفل الزفاف الفخم، اكتفت السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

عزا البعض في تعليقهم على السبب وراء غلق حساب الشيخة مهرة، أن يكون حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أُثيرت حفيظته بسب الصور الكثيرة المنتشرة لطليقته اليونانية خلال حفل الزفاف وبعده.

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ورأى آخرون أن السبب يمكن أن يتعلق برغبة حاكم دبي، في إبقاء حياة زوجته السابقة طيّ الكتمان.

وأن لايقع التطرق إلى أخبارها ومغامراتها بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد بن راشد والأميرة هيا بنت الحسين

ولم تنسى بعد الضجة التي أحدثتها الأميرة هيا بنت الحسين، بعد طلاقها من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وحصولها على تعويض ضخم منه ظل حديث الصحافة العالمية لعدة أشهر.

وكان القضاء البريطاني قد حكم لصالح الأميرة هيا، وأيد دعوى الطلاق التي رفعتها ضد حاكم دبي.

وتوصف قضية طلاق الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني – إذ شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني بين حاكم دبي الملياردير وزوجته المنفصلة عنه.

ومنحت المحكمة العليا ببريطانيا في ديسمبر من العام 2021، الأميرة هيا بنت الحسين ابنة الملك الأردني الراحل والبالغة من العمر 47 عاما، تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني.