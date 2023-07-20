الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةالهدهدغلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من...
الهدهد

غلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

حساب الشيخة مهرة على انستغرام توقف عن النشر بشكل مفاجئ ما أثار كثيراً من التوقعات حول الأسباب

كتب باسل سيد
غلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟
الشيخة مهرة
- Advertisement -

وطن- توقف حساب الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن النشر بشكل مفاجئ اليوم، الخميس، بعد شهر تقريباً من تغطيته المُكثقة لكواليس حفل زفافها على الشيخ مانع آل مكتوم.

ولم يُعلن المشرفون على حساب الشيخة مهرة، قبل إغلاق الحساب، أنهم سيتوقفون عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتعلق بالحياة الخاضة للشيخة الإماراتية.

آخر مانشره حساب الشيخة مهرة على إنستغرام

كان آخر مانشره حساب ابنة حاكم دبي، الثلاثاء، صورأً جديدة لحفل زفاف الشيخة مهرة الذي أقيم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي يوم 5 يونيو الماضي، أظهرت تأنق والدتها وجمالها الساحر.

حفل زفاف الشيخة مهرة
حفل زفاف الشيخة مهرة

ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلت بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

والدة الشيخة مهرة
والدة الشيخة مهرة

وفي حفل الزفاف الفخم، اكتفت السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية
السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية

هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

عزا البعض في تعليقهم على السبب وراء غلق حساب الشيخة مهرة، أن يكون حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أُثيرت حفيظته بسب الصور الكثيرة المنتشرة لطليقته اليونانية خلال حفل الزفاف وبعده.

- Advertisement -

ورأى آخرون أن السبب يمكن أن يتعلق برغبة حاكم دبي، في إبقاء حياة زوجته السابقة طيّ الكتمان.

وأن لايقع التطرق إلى أخبارها ومغامراتها بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد بن راشد والأميرة هيا بنت الحسين

ولم تنسى بعد الضجة التي أحدثتها الأميرة هيا بنت الحسين، بعد طلاقها من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وحصولها على تعويض ضخم منه ظل حديث الصحافة العالمية لعدة أشهر.

محمد بن راشد والأميرة هيا
محمد بن راشد والأميرة هيا

وكان القضاء البريطاني قد حكم لصالح الأميرة هيا، وأيد دعوى الطلاق التي رفعتها ضد حاكم دبي.

وتوصف قضية طلاق الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني – إذ شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني بين حاكم دبي الملياردير وزوجته المنفصلة عنه.

ومنحت المحكمة العليا ببريطانيا في ديسمبر من العام 2021، الأميرة هيا بنت الحسين ابنة الملك الأردني الراحل والبالغة من العمر 47 عاما، تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدررصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

طليقة حاكم دبي شابة في العشرينات.. صور جديدة تبرز جمالها رغم كبر سنها

حياتنا

بأكتاف عارية.. إطلالة مثيرة لطليقة حاكم دبي رفقة ابنتها (فيديو)

الهدهد

رغد صدام حسين تهنئ محمد بن راشد بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

الهدهد

ابنة حاكم دبي تطلق النار.. أحدث ظهور للشيخة مهرة مع زوجها (شاهد)

حياتنا

طليقة حاكم دبي.. من هي والدة الشيخة مهرة ذات الأصول اليونانية؟

الهدهد

طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار بجمالها في حفل زفاف الشيخة مهرة

حياتنا

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وحفل زفافها الأسطوري.. صور جديدة

حياتنا

زفاف الشيخة “مهرة” ابنة حاكم دبي.. يضاهي زفاف الأمير الحسين وبذخ يفوق المعقول (شاهد)

الهدهد

الأول من نوعه في العالم.. دبي تعلن بدء بناء مسجد بمواصفات خيالية (فيديو)

الهدهد

مذهل ومخيف أيضا.. سلطان النيادي ينشر فيديو جديدا لسيره في الفضاء

الهدهد

شاهد ما فعله سلطان النيادي بمجرد خروجه للفضاء وأبهر ابن زايد وحاكم دبي

الهدهد

أحدهم ابنه.. ماذا وراء تعيين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لنائبين؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

“الله يزيدك من خيره يا بن طارق”.. مشهور عماني يبعث برسالة للسلطان هيثم (فيديو)

امريكا وحربها مع الصين لأجل الرقائق الإلكترونية.. هنري كيسنجر آخر الراكعين..‎

“رصيف صيد السمك” يفجر موجة غضب ضد ملك المغرب في السنغال.. ما القصة؟

سبب وفاة عبد الله العقيل وقصة مرضه الذي دُفن سرّه معه

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الشيف بوراك مصدوم من خيانة والده.. تفاجأ مما فعله وقرر الانتقام (فيديو)

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب

فيديو مرعب لما فعلته عاصفة مدمرة بمصنع “فايزر”.. جعلته حطاما في ثوان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC