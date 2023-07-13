ابنة حاكم دبي تطلق النار.. أحدث ظهور للشيخة مهرة مع زوجها (شاهد)

- Advertisement -

وطن – شاركت الشيخة مهرة (29 عاماً) بنت محمد بن راشد آل مكتوم، صورة لها خلال ممارستها الرماية في نادي جبل علي للرماية بدبي.

وأظهرت الصور التي شاركتها الشيخة الإماراتية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حضورها النادي رفقة زوجها الشيخ مـانـع بن محمد بن راشد بن مـانـع آل مكتوم.

وكان العروسان قد تزوّجا بحضور كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل الزفاف الذي أقيم يوم 5 يونيو الماضي، بقاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتظهر الصور مهارة كبيرة للشيخة مهرة وزوجها في الرماية، حيث أصابت الهدف بدقة في معظم الطلقات.

وكان هناك موقعين للرماية وكتبت أسماء كلا منهما على لوحة الرماية الخاصة به.

نادي جبل علي للرماية

نادي جبل علي للرماية هو نادٍ للرماية يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يضم النادي مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك 10 مسارات للرماية على أهداف ثابتة، ومسار رماية للحمام الطيني، ومسار رماية للصيد، ومركز تدريب. النادي مفتوح للأعضاء والجمهور.

- Advertisement -

يوفر النادي مجموعة متنوعة من الدروس والبرامج للأعضاء والجمهور. كما ينظم النادي مجموعة متنوعة من الأحداث، بما في ذلك مسابقات الرماية وعروض الرماية.

من هي الشيخة مُهرة؟

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم هي بطلة أولمبية في الفروسية، ونشطة في الأعمال الخيرية. ولدت في 26 أبريل 1994 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

والدها هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. والدتها هي زويو جريجروياك، وهي طبيبة صربية.

نشأت الشيخة مهرة في قصر زعبيل في دبي. تلقت تعليمها في مدرسة دبي الإنجليزية للبنات، وكلية كينجز لندن.