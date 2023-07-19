مواطن ليبي يقاضي حفتر ومؤسس فاغنر أمام محكمة أمريكية بسبب جريمة دامية

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وطن- رفع مواطن ليبي دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد قائد شرق ليبيا خليفة حفتر، ويفغيني بريغوزين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لتورطهما في قتل العديد من أفراد عائلته خارج نطاق القانون.

وقال المدعي في القضية محمد أبوجيلة عنبيس، إن مرتزقة فاغنر في ليبيا قتلوا ثلاثة من أفراد عائلته في 2019 بعد احتجازهم في طرابلس، وأضاف أن مقاتلي فاغنر أطلقوا عليه الرصاص عليه وعلى أسرته، لكنّه نجا من الموت.

ويسعى أنبيس للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 ، الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالسعي للحصول على تعويض من الأفراد الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية ، ويُزعم أنهم ارتكبوا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.

المدعي ، وهو مواطن ليبي ولا يزال في البلاد ، حاول رفع شكاوى ضد حفتر أمام محكمة ليبية. ومع ذلك ، أدت هذه الجهود إلى استهداف أنبيس من قبل حفتر باعتباره رجلاً “مطلوبًا”، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

دعاوى قضائية عديدة

ورفعت عائلات عديدة دعاوى قضائية ضد حفتر في محاكم أمريكية، متهمًا فيها بتعذيب وقتل أقاربهم.

وحاول حفتر ، المقيم في فرجينيا منذ عقود ، رفع الدعاوى القضائية تحت دعوى الحصانة كرئيس للدولة. ومع ذلك ، لم تنجح محاولاته.

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وهذه هي المرة الأولى التي يُرفع فيها دعوى قضائية ضد بريغوجين إلى جانب حفتر في محكمة أمريكية. ولا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه الدعوى القضائية على بريغوزين ، الذي ليس لديه أصول أمريكية معروفة يمكن مصادرتها.

وتأتي الدعوى أيضًا بعد انتفاضة مجموعة فاغنر الفاشلة ضد الحكومة الروسية الشهر الماضي ، مما ترك مستقبل بريغوزين معلقًا في الميزان.

فاغنر في ليبيا

قامت مجموعة فاغنر ببناء شبكة عنكبوتية من العلاقات العسكرية والتجارية والسياسية على مدار العقد الماضي ، والتي تشمل ليبيا وسوريا والسودان والإمارات العربية المتحدة.

وتم إرسال مقاتلين من الجماعة إلى ليبيا لدعم القائد الشرقي للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بينما كان يكافح للاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عام 2019.

في عام 2019، شن حفتر حملة استمرت 14 شهرًا للسيطرة على عاصمة البلاد طرابلس. وسرعان ما تحول القتال إلى صراع بالوكالة، حيث تلقى الجيش الوطني الليبي دعمًا من روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمقاتلين التشاديين والسودانيين ، بالإضافة إلى مجموعات مرتزقة أخرى.

وكان ما يصل إلى 1000 مرتزق من مجموعة فاجنر السرية على الأرض في ليبيا خلال القتال من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 ، وفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية. ووقع مقتل أفراد عائلة عنبيس في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2019 ، بحسب الدعوى.

وفقًا للدعوى القضائية، ففي 23 سبتمبر / أيلول 2019 ، كان أنبيس وعدد من أقاربه من الرجال يقودون سياراتهم بالقرب من منزل عائلتهم في إسبيا ، وهي قرية تبعد حوالي 30 ميلاً عن طرابلس ، حيث كانوا يقيمون لتجنب هجوم حفتر العسكري على طرابلس.

وكان أفراد الأسرة قد اعتقلوا من قبل مسلحين زعم ​​أنبيس أنهم أعضاء في مجموعة فاغنر.

تقول الدعوى القضائية، إن أنبيس حددهم على أنهم من فاغنر لأن الرجال لديهم عيون زرقاء، وكانوا يتعاملون مع أسلحتهم مثل المحترفين، وقادوا نموذجًا فريدًا من المركبات، وبسببر وجود فاغنر على نطاق واسع في المنطقة في ذلك الوقت.

وأثناء الاحتجاز ، لم يرد أي من رجال الميليشيات على أسئلة أفراد الأسرة باللغة العربية وسأل فقط بلغة إنجليزية ركيكة ما إذا كانت الأسرة على صلة بتنظيم داعش.

ثم قام المسلحون بنقل الرجال إلى عدة مواقع مختلفة قبل أن يطلقوا النار عليهم “عشوائياً”. قُتل والد أنبيس وشقيقه وصهره في إطلاق النار.

إدانة سابقة لحفتر

وتضاف الدعوى الجديدة إلى الضغط القانوني المستمر الذي يواجهه حفتر في الولايات المتحدة. ففي يوليو / تموز الماضي ، حكم قاضٍ فيدرالي بأن حفتر مسؤول عن جرائم حرب.

بعد حكم القاضي ، بدأ حفتر في تصفية أصوله في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيع منزل بملايين الدولارات في فيرجينيا ، إلى جانب منزل ريفي وممتلكات أخرى من ستة أرقام.