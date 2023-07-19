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“أمير المؤمنين” محمد السادس يتغزل في نتنياهو ويوجه له دعوة خاصة

محمد السادس دعا بينيامين نتنياهو لزيارة المغرب، بعد أيام من وعدم الأخير بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

كتب باسل سيد
نتنياهو ومحمد السادس
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وطن- بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس ، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، أشاد له خلالها بموقفه الصائب والمتبصر بعد إعلان تل أبيب عزمها الاعتراف بالصحراء الغربية.

ودعا ملك المغرب، نتنياهو، لزيارة المملكة حسب نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية وكسب ماذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وفي بيان مكتب نتنياهو، جاء ما نصه “دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة المغرب، وصدرت الدعوة في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

“أمير المؤمنين” المطبع

وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس، الذي يعرف نفسه ويعرفه الديوان في المكاتبات الرسمية بلقب “أمير المؤمنين” كتب لرئيس الوزراء أن “الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بيننا”.

كما نشر الديوان الملكي المغربي نص رسالة بعث بها الملك لنتنياهو، بعد قرار إسرائيل أمس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

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وقال الملك محمد السادس في رسالته التي تغنى فيها بنتنياهو وقراره:”قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابياً في فتح قنصلية بمدينة الداخلة “صائب ومتبصر”.

إسرائيل تعترف بالصحراء الغربية

ويوم الاثنين، أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، أن إسرائيل اعترفت بـ”مغربية الصحراء“.

وتابع: “تلقى الملك محمد السادس رسالة من الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو.. من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

وأوضح نتنياهو بأنه سيبلغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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