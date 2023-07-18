3 مقاطع فيديو تكذب رواية النيابة المصرية عن مقتل مواطن برصاص ضابط بمطروح

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وطن- أثارت حادثة مقتل مواطن مصري برصاص ضابط شرطة في محافظة مطروح، حالة من الغضب والجدل، التي استمرت حتى بعد البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن الإعلان عن إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية.

ولم يشفِ البيان الصادر عن النيابة ، غليل المواطنين لا سيما أنها تحدثت عن حدوث تجمهر وإلقاء حجارة على قوات الأمن، نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، ووفاة أحد أفراد الأمن متأثرًا بإصابته إثر دهسه بواسطة أحد المتجمهرين.

وكما أشار البيان، إلى مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وقالت النيابة إن أحدهم أقرّ في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى.

ومع التفاعل الكبيصر لهذا البيان، إلا أنّ الفيديوهات المتداولة للحادثة حملت ما وُصِف بأنه تكذيب لما صدر عن النيابة العامة.

وحادثة مقتل المواطن حفيظ حويا المعروف بـ”فرحات المحفوظي”، صوّرتها كاميرات المعرض الخاص بالمحفوظي في مدينة سيدي براني، حيث وقعت في الساعة الخامسة إلا الربع من عصر يوم 11 يوليو 2023.

مقاطع الفيديو تكذب رواية النيابة العامة

وأظهرت الفيديوهات، خروج فرحات من معرضه، بينما لم تكن سيارة الشرطة في مواجهته، لدرجة تُعرّض الضابط داخلها للدهس، وهو ما يكذّب رواية الضابط التي نقلتها النيابة العامة، والتي قال فيها إن فرحات حاول دهسه، فأطلق النار تفاديًا لعملية الدهس.

وخرج فرحات من المعرض في الساعة 4:45:15 مساء، بينما يظهر الضابط مترجلًا في الساعة 4:45:30 في ظهر فرحات وليس في مواجهته.

هذه اللقطات أكدها شهود العيان في بيان النيابة، وقالوا إن ضابط الأمن أطلق الرصاص على قائد السيارة المتوفى، دون أن يحاول الأخير دهسه، وهو ما أثبتته فيديوهات كاميرات المراقبة.

وأظهر مقطع الفيديو الأول الذي صورته إحدى كاميرات المعرض، محاولة المحفوظي الهروب بسيارة ربع نقل (نوع تويوتا) من سيارة شرطة (بوكس).

وأثناء الدوران تعرض لإطلاق نار، فأكمل سيره خارجًا من المعرض، ثم تظهر سيارة شرطة يترجل منها ضابط مسرعًا ليلحق بسيارة المحفوظي.

وفي نهاية الفيديو الأول، تظهر سيارة شرطة أخرى، يبدو أنها كانت قادمة من اتجاه آخر، ثم عدلت سيرها بعد خروج المحفوظي من المعرض.

وبيّن مقطع الفيديو الثاني الذي صورته كاميرا مراقبة ثانية، خروج سيارة فرحات مسرعة قبل أن تتوقف فجأة، ويخرج منها فرحات مصابًا ويقع على الأرض، ثم يقترب منه أفراد أمن يسيرون على أقدامهم، ثم سيارتين تابعتين للشرطة (بوكس) وأفراد مدنيين.

أما مقطع الفيديو الثالث ، فقد أظهر سيارة المحفوظي، وشخص يعدد طلقات الرصاص التي أٌطلقت عليها، وظهرت علامات على نحو ست رصاصات.

ويبين الفيديو آثار طلقات الرصاص من جانب السيارة ومن خلفها، وهو ما أكده أحد أفراد عائلة المحفوظي بأن إطلاق النار على ابن عمه القتيل بدأ أثناء الدوران، ثم استمر إطلاق النار من الخلف.

النيابة أمرت بإحالة الضابط و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين، إلى المحاكمة الجنائية فيما سمّتها أحداث سيدي براني في مرسى مطروح، وذلك في أعقاب مقتل مواطن برصاص ضابط شرطة.

وقال بيان صادر عن النيابة عبر صفحتها في “فيسبوك“، إنها أمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عمَّا اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وتلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأنَّ الأهالي تجمهرت أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثْر حادث الوفاة، ممَّا أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وفور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة؛ وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

وضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفَّى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.

وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقتْ أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الإتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلّا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

أجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني؛ لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضّهم التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته، حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة.

وأثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.

وختم البيان بالقول: “عقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعًا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية”.

مقتل مواطن وغضب الأهالي

وكان ضابط شرطة قد أطلق ثلاث رصاصات قاتلة صوب أحد المواطنين في مدينة سيدي براني ، ما أثار غضب الأهالي هناك، حيث هاجموا قسم الشرطة، وأخرجوا منه بعض السجناء، وسط هتافات تطالب بالقصاص من القاتل.

وضمن حالة الغضب أيضا، قطع الأهالي الطريق الساحلي الدولي، الرابط بين مدينتي السلوم بمطروح وبورسعيد، احتجاجاً على الواقعة.