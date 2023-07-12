الأربعاء, يوليو 12, 2023
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ضابط شرطة مصري يقتل مواطناً والأهالي يحاصرون القسم والجيش يتدخل (شاهد)

الواقعة تعقب جريمة قتل سيدة صيدلانية في التجمع السكني مدينتي وارتكبها ضابط جيش أحيل للمحاكمة العسكرية العاجلة

كتب شيراز ماضي
ضابط شرطة مصري يقتل مواطناً والأهالي يحاصرون القسم والجيش يتدخل
ضابط شرطة مصري يقتل مواطنا
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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية، عن مصرع شاب يُدعى فرحات المحفوظي، بنيران ضابط شرطة في مدينة سيدي براني في محافظة مطروح.

وقالت شبكة رصد المصرية، إنّ حالة غضب هيمنت على المواطنين هناك، حيث حاصروا قسم الشرطة ومقر مجلس المدينة، في محاولة لاقتحامهما في أعقاب واقعة القتل.

ضابط شرطة مصري يقتل مواطنا
ضابط شرطة مصري يقتل مواطنا

وشوهدت في مقطع فيديو، حالة من الفوضى تهمين على الأوضاع في المنطقة، فيما ظهرت في اللقطات التي تم تداولها عناصر من الجيش المصري وهم يحاولون تهدئة الأهالي منعا لخروج الأمر عن السيطرة.

ولم يتسنَ لـ”وطن” التحقق من هذه المعلومات، لا سيما أنه لم يصدر عن السلطات المصرية أي تصريح رسمي بخصوص هذه التوترات، كما أن وسائل الإعلام تلتزم الصمت من دون أن تعلن حدوث شيء أو تنفي.

ومن المعتاد أن وسائل الإعلام في مصر خاضعة لسيطرة السلطات، ولا تتطرق إلى أي حوادث أمنية باستثناء ما يصدر عن السلطات الرسمية وتحديدا الجيش والشرطة.

ضابط جيش قتل سيدة في مدينتي

وواقعة قتل مواطن في مطروح تأتي بعد أيام من حادثة هزّت مصر بالكامل، حيث أقدم ضابط جيش على دهس سيدة صيدلانية وزوجها وأطفالهما، في المجمع السكني الشهير “مدينتي“، ما أسفر عن مصرع السيدة.

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وتبين أنّ الضابط جار لهذه الأسرة، وانتابته حالة غضب بسبب خدش سيارته من قبل أحد أطفال تلك العائلة.

إحالة الضابط لمحاكمة عسكرية عاجلة

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت إحالة هذا الضابط إلى المحاكمة العسكرية العاجلة، بعدما وُجِّهت إليه تهمة القتل العمد والشروع فيه.

المصدرانستجرام، تويتر، شبكة رصد المصرية، رصد وتحرير وطن

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