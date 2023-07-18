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يارا السكري في إطلالة جريئة وغير مسبوقة.. بنطلون شفاف كشف المستور بشكل فاضح (شاهد)

يارا السكري ارتبط اسمها بشكل كبير في أزمة طلاق تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

كتب سالم حنفي
يارا السكري في إطلالة جريئة وغير مسبوقة.. بنطلون شفاف كشف المستور بشكل فاضح
ملكة جمال مصر يارا السكري
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وطن – لا تتوقف ملكة جمال مصر، يارا السكري، عن إثارة الجدل بسبب صورها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها على موقع “انستغرام”.

وفي هذه السياق، وكالعادة نشرت يارا السكري صورا لها خلال استمتاعها بالنظر للبحر ليلا، ما يؤكد عشقها للبحر الذي يظهر في غالبية صورها.

وظهرت يارا السكري من على الشاطئ وهي تجلس على كرسي البحر بشكل عكسي متوجهة نحو الكاميرا، الأمر الذي أظهر صدرها بشكل لافت، فيما حاولت مدارة الامر برفع يدها نحو كتفها، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

يارا السكري من على الشاطئ وهي تجلس على كرسي البحر بشكل عكسي متوجهة نحو الكاميرا
يارا السكري من على الشاطئ وهي تجلس على كرسي البحر بشكل عكسي متوجهة نحو الكاميرا

وفي صورة على موقع انستغرام  أخرى، ظهرت يارا السكري وهي تجلس على كرسي البحر لتكشف ما كانت ترتديه في تلك اللحظات.

يارا السكري وهي تجلس على كرسي البحر
يارا السكري وهي تجلس على كرسي البحر

بنطلون شفاف كشف عن لحمها

وظهرت يارا السكري في هذه الصورة التي التقطت من الخلف مرتدية بلوزة قصيرة بحمالات خفيفة، كشفت بطنها بشكل كبير، فيما كانت المفاجأة بالبنطلون الشفاف الذي ظهرت فيه.

وبحسب الصورة، يبدو أن يارا السكري قد تخلت عن ارتداء الملابس الداخلية لحظة التقاط الصورة، حيث كشف البنطلون الشفاف الذي ارتدته عن مؤخرتها بشكل واضح.

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بنطلون شفاف كشف عن لحمها
بنطلون شفاف كشف عن لحمها

علاقة حب مع تامر حسني

وارتبط اسم يارا السكري مؤخراً بالفنان المصري تامر حسني، وسط أنباء أنها سبب طلاقه من الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

تامر حسني
تامر حسني

ونقلت مجلة “الجميلة” عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، أن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ”يارا السكري”.

وأشار المصدر إلى أن طلاق بوسيل، سببه اتهاماتها المتكررة لتامر حسني، بوجود علاقة عاطفية بينه وبين يارا السكري.

المصدرمجلة الجميلة ,انستجرام ، وطن

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