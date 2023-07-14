يارا السكري في إطلالة مثيرة على الشاطئ كشفت المستور بعدما تسببت بطلاق تامر حسني

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وطن – أثارت ملكة جمال مصر، يارا السكري، إعجاب متابعيها بأحدث ظهور مثير لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت يارا السكري، صوراً لها عبر حسابها على “انستغرام“، وهي تسير على شاطئ البحر بفستان أبيض مثير.

حمامة سلام

تميز فستان يارا السكري الأبيض، بفتحات جانبية كشفت ساقيها حتى الفخذ، وفتحة صدر على شكل حرف V، مع ظهر مفتوح، كشف صدرها بطريقة واضحة.

ورفعت يارا شعرها معتمدة تسريحة الكعكة، وشبهت نفسها بحمامة السلام، في تعليقها على الصورة.

علاقة حب مع تامر حسني

وارتبط اسم يارا السكري مؤخراً بالفنان المصري تامر حسني، وسط أنباء أنها سبب طلاقه من الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ونقلت مجلة “الجميلة” عن مصدر مقرب من المغربية بسمة بوسيل، أن سبب هجوم الأخيرة على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني، هي علاقتها بـ”يارا السكري”.

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وأشار المصدر إلى أن طلاق بوسيل، سببه اتهاماتها المتكررة لتامر حسني، بوجود علاقة عاطفية بينه وبين يارا السكري.

بسمة تكره يارا

وأكد المصدر أن فريق عمل تامر حسني وكل من يعملون معه، يعلمون أن بسمة بوسيل تكره بشدة يارا. ومن بينهم هالة عمر مسؤولة السوشيال ميديا بفريق تامر حسني.

وكشف المصدر أن أحد الأشخاص أرسل صوراً لبسمة بوسيل من زفاف هالة عمر، ظهرت فيه يارا السكري تحتضن العروس.