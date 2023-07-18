طليقة حاكم دبي شابة في العشرينات.. صور جديدة تبرز جمالها رغم كبر سنها

وطن- تُواصل الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشر كواليس حفل زفافها التي تمّ في، 5 يونيو الماضي، على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ونشرت ابنة حاكم دبي، الثلاثاء، صورأً جديدة لحفل الزفاف الذي أقيم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي أظهرت تأنق والدتها وجمالها الساحر.

ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلت بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

واكتفت السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

زواج الشيخة مهرة

تزوّجت الشيخة مهرة والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بحضور كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل الزفاف الذي أقيم يوم 5 يونيو الماضي، بقاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتُشارك ابنة حاكم دبي بشكل متواصل مغامراته رفقة زوجها، كان آخرها ذهابهما لـ “نادي جبل علي للرماية”، و هو نادٍ للرماية يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

يضم النادي مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك 10 مسارات للرماية على أهداف ثابتة، ومسار رماية للحمام الطيني، ومسار رماية للصيد، ومركز تدريب. النادي مفتوح للأعضاء والجمهور.