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طليقة حاكم دبي شابة في العشرينات.. صور جديدة تبرز جمالها رغم كبر سنها

الشيخة مهرة وحفل الزفاف الذي أبهر الجميع: الأناقة والجمال في كل تفصيلة

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
الشيخة مهرة ووالدتها
الشيخة مهرة ووالدتها اليونانية “زوي غريغوراكوس”

وطن- تُواصل الشيخة مهرة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نشر كواليس حفل زفافها التي تمّ في، 5 يونيو الماضي، على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ونشرت ابنة حاكم دبي، الثلاثاء، صورأً جديدة لحفل الزفاف الذي أقيم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي أظهرت تأنق والدتها وجمالها الساحر.

ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية “زوي غريغوراكوس”، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلت بفستان من تصميم المصممة الإيطالية إليزابيتا فرانكي باللون النيود.

ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية زوي غريغوراكوس
ووالدة الشيخة مهرة، هي اليونانية زوي غريغوراكوس
حفل زفاف الشيخة مهرة ووالدتها
حفل زفاف الشيخة مهرة ووالدتها
زفاف الشيخة مهرة ووالدتها
زفاف الشيخة مهرة ووالدتها

واكتفت السيدة زوي، على صعيد الشعر والمكياج، بتطبيق مكياج ترابي بسيط أبرز ملامحها اليونانية الرقيقة، ورفعت شعرها من الأمام وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة راقية.

زواج الشيخة مهرة

تزوّجت الشيخة مهرة والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، بحضور كبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل الزفاف الذي أقيم يوم 5 يونيو الماضي، بقاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وتُشارك ابنة حاكم دبي بشكل متواصل مغامراته رفقة زوجها، كان آخرها ذهابهما لـ “نادي جبل علي للرماية”، و هو نادٍ للرماية يقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ابنة حاكم دبي و زوجها في نادي جبل علي للرماية
ابنة حاكم دبي و زوجها في نادي جبل علي للرماية
نادٍ للرماية يقع في دبي
أهداف الشيخة مهرة
نادٍ للرماية يقع في دبي
أهداف زوج الشيخة مهرة

يضم النادي مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك 10 مسارات للرماية على أهداف ثابتة، ومسار رماية للحمام الطيني، ومسار رماية للصيد، ومركز تدريب. النادي مفتوح للأعضاء والجمهور.

المصدرانستجرام ، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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