النوم: ما مدة النوم المثالية بعد تجاوز سن الـ60 عامًا؟

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وطن-ابتداءً من سن معيّنة، غالبًا ما تكون الليالي أقصر وليس من المستغرب، تجربة الاستيقاظ الليلي المتكرّر.

مع تقدم المرء في العمر، تتغير جودة نومه وعدد ساعات النوم في الليل، ناهيك بأنه يصبح مجزءًا إلى أقسام، بحيث يُصبح وقت النوم أطول، ومراحل النعاس في اليوم أكثر، وفترات النوم موزعة بشكل مختلف على مدار 24 ساعة. هذا التطور فسيولوجي ومرتبط بعدد من العوامل المتعلّقة بالعمر، ولكنه متغير للغاية من شخص لآخر، لا سيما فيما يتعلق بالمشاكل الصحية المحتملة.

وفي الحقيقة، لا توجد مدة نوم مثالية، لأننا لا نمتلك جميعًا نفس الاحتياجات. على سبيل المثال، من المُقدر أن ينام الشخص البالغ ما بين 7 و 9 ساعات، لكن البعض الآخر ينام 6 ساعات فقط وهذا كافٍ بالنسبة لهم. أما بعد سن الـ60 عامًا، يكون متوسط ​​مدة النوم ليلاً ما بين 6 و 8 ساعات، بحسب ما أفادت به مجلّة “فام أكتيال” الفرنسية.

تطور النوم من سن الستين

يتطور النوم طوال الحياة وفقًا للفترات، والظروف المتغيّرة، والأمراض، وبكل بساطة يتغيّر نظام بسبب التقدم في العمر. يعتبر النوم مصدر قلق كبير للآباء الصغار، لاسيما مع حديثي الولادة، كما يعتبر في الواقع موضوعًا مهمًا بغض النظر عن العمر. نحن نعلم الآن تأثير قلة النوم على نوعية الحياة، ولكن أيضًا على حدوث العديد من الأمراض مثل:(مرض الزهايمر، أمراض القلب والأوعية الدموية).

وفي هذا السياق، ذكر المعهد الوطني للنوم واليقظة (INSV) أنه مع تقدم العمر، فإن وقت النوم ينتقل من أقل من 30 دقيقة قبل سن 50 عامًا إلى أكثر من 45 دقيقة عند 80 عامًا. علاوة على ذلك، يكون الاستيقاظ الليلي أكثر تواترا وأطول ممما كان عليه في سن الـ50 عامًا. ومع تقدمنا ​​في العمر، ننام مبكرًا أيضًا ولذلك نستيقظ مبكرًا.

ونظرًا لأننا ننام قليلًا في سن معينة، فإننا نستيقظ مبكرًا وقبل ذلك. ومن المنطقي أن يستيقظ البالغ من العمر 60 عامًا والذي ينام على الساعة 21:30 مساءً في حوالي الساعة 5 صباحًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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كيف تنام جيدا بعد الـ60 عامًا؟

النوم الجيد ضروري للبقاء بصحة جيدة. لذا، من الممكن تطبيق أشياء بسيطة للغاية لتحسين نوعية نومك والحصول على نوم جيد ليلاً، حتى عندما تكبر وتكون مدة النوم بالضرورة أقصر. كما أن متوسط ​​مدة النوم ما بين 6 و 8 ساعات ابتداءً من سن الـ60 عامًا، وبالطبع تختلف الحاجات من فرد إلى آخر ومن ثم من الضروري، أن يُصغي المرء إلى جسده واحتياجاته.

وعليه، نشر المعهد الوطني للنوم واليقظة سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى خلق ظروف مواتية للنوم الجيد، على غرار: