الرئيسيةحياتنادنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها بهز مؤخرتها مع إطلاقها لـ "خربوشة"...
حياتنا

دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها بهز مؤخرتها مع إطلاقها لـ “خربوشة” (شاهد)

الفنانة المغربية دنيا بطمة تتألق في حفل زفاف وتطلق أغنية خربوشة الشعبية بتوزيع جديد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دنيا بطمة
دنيا بطمة ترقص احتفالا بأغنيتها الجديدة

وطن – بالتزامن مع إطلاق أغنية “خربوشة” بتوزيعها الجديد، نشر الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الفيديوهات خلال مشاركتها في إقامة إحدى حفلات الزفاف.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية “الاستوري” عبر “انستغرام” بإطلالة جميلة، مرتدية فستانا ضيقا برتقالي اللون مفتوحا ناحية الرجل اليمنى من الفخذ حتى القدم.

كما تميز فستان النجمة المغربية بفتحة واسعة من الخلف، كشفت ظهرها بشكل كامل من رقبتها حتى أول المؤخرة.

وظهرت دنيا بطمة وهي تتفاعل بحماسة خلال الحفل مع اغنية “دي دي” للشاب خالد، حتى ظهرت وكأنها فقدت السيطرة على نفسها من فرط الحماس.

دنيا بطمة تهز مؤخرتها

حماس دنيا بطمة دفعها للتفاعل بشكل كبير، حيث قامت بأداء رقصة بمشاركة الفنان المغربي الذي شاركها الحفل يوسف وهبي.

وأدت دنيا بطمة الرقصة المغربية الشهيرة التي تقوم على هز المؤخرة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

دنيا بطمة ترقص بحماس مع مديحة بناني

من جانبه، نشر الفنان يوسف وهبي عبر حسابه على انستغرام مقطع آخر لم تنشره دنيا بطمة، ظهرت خلاله وهي ترقص بحماس شديد مع الكاتبة المغربية مديحة بناني.

دنيا بطمة تطلق أغنية خربوشة

وتزامن إقامة هذا الحفل مع إطلاق دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، وذلك بعد أيام قليلة عن تسريب الأغنية من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك.

ولاقت أغنية دنيا بطمة الجديدة طريقها نحو الشهرة على ما يبدو، حتى أنها حققت مشاهدات اقتربت من 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من إطلاقها.

المصدرانستغرام + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

هل من الممكن إنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030؟

لقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©