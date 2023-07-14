دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها بهز مؤخرتها مع إطلاقها لـ “خربوشة” (شاهد)

وطن – بالتزامن مع إطلاق أغنية “خربوشة” بتوزيعها الجديد، نشر الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الفيديوهات خلال مشاركتها في إقامة إحدى حفلات الزفاف.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية “الاستوري” عبر “انستغرام” بإطلالة جميلة، مرتدية فستانا ضيقا برتقالي اللون مفتوحا ناحية الرجل اليمنى من الفخذ حتى القدم.

كما تميز فستان النجمة المغربية بفتحة واسعة من الخلف، كشفت ظهرها بشكل كامل من رقبتها حتى أول المؤخرة.

وظهرت دنيا بطمة وهي تتفاعل بحماسة خلال الحفل مع اغنية “دي دي” للشاب خالد، حتى ظهرت وكأنها فقدت السيطرة على نفسها من فرط الحماس.

دنيا بطمة تهز مؤخرتها

حماس دنيا بطمة دفعها للتفاعل بشكل كبير، حيث قامت بأداء رقصة بمشاركة الفنان المغربي الذي شاركها الحفل يوسف وهبي.

وأدت دنيا بطمة الرقصة المغربية الشهيرة التي تقوم على هز المؤخرة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

دنيا بطمة ترقص بحماس مع مديحة بناني

من جانبه، نشر الفنان يوسف وهبي عبر حسابه على انستغرام مقطع آخر لم تنشره دنيا بطمة، ظهرت خلاله وهي ترقص بحماس شديد مع الكاتبة المغربية مديحة بناني.

دنيا بطمة تطلق أغنية خربوشة

وتزامن إقامة هذا الحفل مع إطلاق دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد، وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي، وذلك بعد أيام قليلة عن تسريب الأغنية من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك.

ولاقت أغنية دنيا بطمة الجديدة طريقها نحو الشهرة على ما يبدو، حتى أنها حققت مشاهدات اقتربت من 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من إطلاقها.