دنيا بطمة
تفكرت لميمة.. دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة من داخل سجنها
وطن – أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر انستغرام إطلاق أغنية جديدة عن الشوق للأم خلال فترة قضاء عقوبتها في ...
ملكة جمال متورطة في قضية دنيا بطمة المعروفة ب”حمزة مون بيبي”
وطن- كشفت تقارير إعلامية فنية عن تورط ملكة جمال في قضية دنيا بطمة المعروفة باسم “حمزة مون بيبي”. وكشف موقع ...
ابتسام بطمة تنهار وتناشد ملك المغرب العفو عن شقيقتها دنيا (شاهد)
وطن – عبرت “ابتسام بطمة” شقيقة الفنانة المغربية “دنيا بطمة”، عن حالة الحزن التي تعيشها مع عائلتها، بعد أن تم ...
محمد الترك يعلق على سجن دنيا بطمة.. والجمهور يشكره -فيديو
وطن- علق محمد الترك المنتج البحريني وطليق الفنانة المغربية دنيا بطمة على تنفيذ حكم الحبس بحقها لمدة سنة على خلفية ...
انهيار دنيا بطمة.. تقضي ليلتها الأولى في أحد سجون المغرب (فيديو)
وطن – كشفت حسابات مغربية عبر مواقع التواصل عن دخول الفنانة دنيا بطمة في حالة انهيار داخل المخفر بعد اعتقالها، ...
محمد الترك يفتح النار على دنيا بطمة: “9 سنين استحملتك بقرفك” .. ويتحدث عن “الكازينو”!
وطن – بالتزامن وعودة تصدّر قضية “حمزة مون بيبي”، المتهمة فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث تعقد جلسات محاكمة فيها ...
فيديو “شقيقة دنيا بطمة” وهي “سكرانة” وتسقط أرضاً ينتشر .. ما حقيقته؟!
وطن – تداول مغردون وحسابات بمنصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يزعمون أنّه لإبتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ...
دنيا بطمة بعد حكم حبسها بقضية حمزة مون بيبي بفيديو جريء لمؤخرتها!
وطن – أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة -في أول ظهور لها-، بعدما رفضت محكمة مغربية طلب النقض المقدم منها على ...
دنيا بطمة توثق عملية تجميل جديدة أمام الكاميرا.. ضاعفت حجم هذا الجزء (فيديو)
وطن- وثقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لحظة خضوعها لعملية تجميل جديدة، نفخت خلالها شفاهها وغيرت شكل وجهها. ونشرت دنيا بطمة ...
دنيا بطمة تضرب من جديد بمؤخرة مزدوجة (شاهد)
وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، قد وصلت إلى النتيجة المطلوبة في تكبير المؤخرة والشكل النهائي، جعلتها تستعرضها بشكل ...
دنيا بطمة تفك حدادها على ضحايا الزلزال برأس جديد وكأنها امرأة أخرى (فيديو)
وطن- تفاجأ متابعو الفنانة المغربية دنيا بطمة، بشكلها الجديد الذي اعتمدته بعد زلزال المغرب، و إنهاء حالة الحداد التي كانت ...
تسريب لحظة طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها المساعدات.. هذا ما قاله المغاربة عنها (فيديو)
وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة طرد الفنانة المغربية دنيا بطمة من قبل مواطنين مغاربة، أثناء ...
محمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال المغرب! (شاهد)
وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تمنع طليقها محمد الترك، من التواصل بأي شكل معها أو مع عائلتها، أو ...
غياب دنيا بطمة بعد تحريض الصفحة الأشهر في المغرب على سجنها يثير الشكوك.. هل قبض عليها؟
وطن- على غير عادتها منذ فترة ليست بالقصيرة، امتنعت الفنانة المغربية دنيا بطمة من تحديث صفحتها على انستغرام منذ عدة ...
دنيا بطمة تغري عشيقها الجديد بـ هوت شورت جينز ممزق (شاهد)
وطن– تزامناً مع أنباء دخولها في علاقة حب، رفعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مستوى الجرأة إلى درجة ارتداء هوت شورت ...
دنيا بطمة تكشف بطنها وصرتها بفستان أحمر شفاف في أمسية شعبية (فيديو)
وطن- أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أمسية شعبية في الدار البيضاء أمس، بفستان أحمر مثير مكشوف البطن. وشاركت دنيا بطمة ...
دنيا بطمة سعيدة بحجم صدرها وهكذا استعرضته بنصف فستان (فيديو)
وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة مفاتنها بأجرأ إطلالاتها على الإطلاق في أحد المنتجعات في المغرب. ونشرت دنيا بطمة صورة ...
دنيا بطمة مع راقصة شبه عارية للترويج لحفلها القادم (فيديو)
وطن– استعانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بفرقة استعراضية نسائية، بملابس جريئة، من ضمنهن راقصة شبه عارية. كان ذلك ضمن فيديو ...
دنيا بطمة تسترضي الملك محمد السادس باستماتة بعدما أهانته مرتين (فيديو)
وطن– هنأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الشباب المجيد، على الرغم من تكرار إهانتها له بشكل ...
دنيا بطمة تكرر إهانتها لـ محمد السادس.. هل تعمدت هذه المرة وما هو سر إطلالتها الفاضحة؟ (شاهد)
وطن- على الرغم من فعل الامر في وقت سابق واقتناع الناس بأنه غير مقصود، عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى ...
دنيا بطمة تستعير بدلة كيم كارداشيان الفاضحة لتكشف كل شيء (فيديو)
وطن– عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى تقليد كيم كارداشيان، واستعرضت منحنياتها الجديدة على طريقة نجمة الواقع. ونشرت دنيا بطمة ...
دنيا بطمة ترفع مستوى الإثارة.. صدرها خرج من الفستان (فيديو)
وطن- تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك، بأخذ حضانة بناتها منها، ورفعت مستوى الجرأة في ...
دنيا بطمة تتجاوز إهانة الملك محمد السادس وتكشف أدق تفاصيل جسدها في استعراض مثير (فيديو)
وطن- تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة أزمة اتهامها بإهانة الملك محمد السادس، واستعرضت جسدها بطريقة مثيرة. ونشرت دنيا بطمة عبر ...
دنيا بطمة تستعين بصدرها لمزيد من الإثارة.. جرأة غير مسبوقة (فيديو)
وطن- تجاوزت جرأة دنيا بطمة الحدود، في تطور جديد في استعراض مفاتنها، حين نشرت الفنانة المغربية مقطعاً جديداً ركزت به ...
دنيا بطمة تتعمد الجلوس بطريقة مثيرة تكشف حجم أردافها الكبير (فيديو)
وطن– استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أردافها بفستان مثير، أثناء توجهها إلى الدار البيضاء، لإحياء حفلة هناك. ونشرت دنيا بطمة ...
استعان بمسؤول مغربي.. محمد الترك يكشف عن خططه لاستعادة حضانة ابنتيه من دنيا بطمة
وطن- أثار طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، جدلاً واسعاً بما قاله عن حضانة ابنتيه منها. وقال ...
دنيا بطمة تهين الملك محمد السادس وتدوس صورته دون قصد.. شاهد ردة فعلها حينما انتبهت
وطن- ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية “استوري” على “انستغرام” صورة للملك محمد السادس تحت شعار “الله.. الوطن.. الملك”، مع تعليق:” ...
دنيا بطمة في ظهور مثير على سريرها لتكشف للجمهور ما تشعر به (فيديو)
وطن– أصرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على إثبات عدم صدق رواية تعرضها للضرب وسقوط أسنانها بسبب عدم التزامها بالحضور إلى ...
دنيا بطمة تفقد أسنانها بعد تعرضها لضرب مُبرح.. والحرب تشتعل!
وطن- تفاقمت أزمة الفنانة المغربية دنيا بطمة، مع أحد منظمي الحفلات في مدينة تيلفت وسط شمال المغرب. وكانت دنيا بطمة ...
دنيا بطمة تتخطى أزمة خربوشة بفستان قصير وحمالات صدر وبيكيني خيط (شاهد)
وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تجاوزت أزمتها التي تزامنت مع إطلاقها الأغنية التراثية “خربوشة” بتوزيع جديد، وقيام ...
شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)
وطن – أثارت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، الجدل على مواقع التواصل، بعدما نشرت صوراً لها مع زوجها ...
دنيا بطمة في ورطة.. محمد الترك يهددها بتسريب جديد: “أمتلك الحقوق وسأفعلها”
وطن- وعد المنتج البحريني محمد الترك، جمهور طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بتسريب أغنية جديدة للأخيرة، بعد تسريبه أغنية “خربوشة” ...
دنيا بطمة تنهار في بث مباشر بعد ليلة ساخنة على “خربوشة” في يوتيوب
وطن – عاقبت إدارة يوتيوب، المغنية المغربية دنيا بطمة، بسبب الأمير عبد القادر الذي أدرجت صورته في كوفر أحدث أغانيها ...
دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)
وطن- أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، سخرية متابعيها، بعد ظهورها بفستان يشبه بدلات الرقص شبه العارية. ونشرت دنيا بطمة الصور ...
دنيا بطمة تفقد السيطرة على نفسها بهز مؤخرتها مع إطلاقها لـ “خربوشة” (شاهد)
وطن – بالتزامن مع إطلاق أغنية “خربوشة” بتوزيعها الجديد، نشر الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الفيديوهات خلال مشاركتها في ...
دنيا بطمة تهز مؤخرتها بفستان مثير وتعلق: ” أنا عزيز عليا الجهد” (فيديو)
وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تساؤلات حول الرسالة التي تريد إيصالها، بأحدث فيديو نشرته، عبر حسابها على انستجرام وظهرت ...
دنيا بطمة في ورطة حقيقية بعد هذا التصرف غير اللائق من طليقها محمد الترك (شاهد)
وطن – وصف المتابعون تصرفات المنتج البحريني محمد الترك بـ “الطفولية” بعد أن استفز زوجته السابقة النجمة المغربية دنيا بطمة ...
دنيا بطمة محتشمة في البحر وشبه عارية مع حبيبها! (فيديو)
وطن– بدأت فعاليات الصيف بالنسبة للفنانة دنيا بطمة متأخراً، حيث شاركت جمهورها لحظة استمتاعها مع بناتها في البحر. ونشرت دنيا ...
دنيا بطمة تواصل الإثارة بـ”الهوت شورت” وشعر ميريام فارس (فيديو)
وطن- أدهشت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها مرة أخرى بتغير جديد على شكلها، بعدما اعتمدت تسريحة ميريام فارس، وارتدت ليجن ...
دنيا بطمة تستعد لعيد الأضحى بحمام مغربي فاخر ومساج مريح (فيديو)
وطن- شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، طقوسها للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت دنيا بطمة ...