شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه تحذيرا للولايات المتحدة.. هل تندلع الحرب؟

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وطن – وجّهت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، رسالة تحذير شديدة اللهجة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حال تكرار ما سمته “الاختراق غير القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية”.

وقالت كيم يو جونغ في بيان أصدرته باللغة الإنجليزية، إن طائرات الاستطلاع الأمريكية (وصفتها بطائرات تجسس) ستواجه رحلة حرجة للغاية حال تكرار هذا الاختراق، مهددة بالقيام بعمل عسكري حال تكرار هذه الممارسات.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بلادها أخطرت مسبقا بالرد العسكري على أي انتهاك.

ولفتت إلى أن طائرات استطلاع أمريكية اقتحمت منطقة المياه الاقتصادية لكوريا الشمالية، موضحة أن الطائرات كانت بصدد إجراء ما سمّته “عملا تجسسيا جويا”.

ووصفت رحلات المراقبة الجوية الأمريكية بأنها تمثل تعديا على سيادة كوريا الشمالية، لافتة إلى تكرار هذا الاقتحام لنحو ثماني مرات.

رد أمريكي على الاتهامات

في المقابل، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، حيث قللت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من الاتهامات، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

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وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن ما أثير ضد الولايات المتحدة ليس إلا مجرد اتهامات.

ودبلوماسيا، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، كوريا الشمالية على الامتناع عن الأعمال التصعيدية، ودعاها للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة