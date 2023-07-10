حفتر يدعم الدعم السريع في الحرب السودانية.. هكذا يتم تهريب الأسلحة والوقود

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وطن – دفعت المراقبة الدولية، الجنرال الليبي خليفة حفتر، إلى تغيير الطرق التي تستخدمها قواته لدعم قوات الدعم السريع بالسودان، حسبما أفادت مصادر محلية قريبة من القائد الليبي الشرقي لموقع “ميدل إيست آي”.

وأكد سياسيون ومحللون ومصادر استخباراتية من جنوب ليبيا، أن خليفة حفتر متورط في توريد الأسلحة والوقود إلى المجموعة شبه العسكرية ، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ 15 أبريل.

وفيما نُشرت صور شحنات أسلحة يتم نقلها من قواعد عسكرية في شرق ليبيا في وقت مبكر من الصراع، فقد كشفت المصادر أيضًا عن أسماء القواعد الجوية التي قالت إنها تُستخدم الآن كنقاط انطلاق للشحنات، حسب “ميدل إيست آي“.

وقال سعد بو شرادة ، عضو مجلس الدولة الليبي من جنوب البلاد، إن القوات المسلحة الليبية التابعة لحفتر تنقل الإمدادات العسكرية من أراضيها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، لإدخالها إلى السودان.

وأكدت ذلك مصادر داخل قوات حفتر ، تحدثت دون الكشف عن هويتها لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام. فيما قالت مصادر من المعارضة في جمهورية إفريقيا الوسطى سابقًا إن الحكومة هناك تعمل مع مجموعة فاغنر لتزويد قوات الدعم السريع.

وهناك ما لا يقل عن 10 قواعد جوية وبرية في شرق ليبيا تُستخدم لهذا الغرض، وتؤمنها قوات فاغنر، بحسب مصادر عسكرية داخل عملية حفتر،

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وتشمل هذه القواعد الجفرة ، وتمانهنت ، وبراك الشاطئ ، والخادم ، وجمال عبد الناصر ، والأبرق ، وبنينا ، والقردابية ، ومعتن الصرة ، وأخيراً الواغ ، الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وهي منطقة حدودية الصحراء على طول الحدود الليبية التشادية.

قوات حفتر ترد على الاتهام

وردا على ذلك، وقال اللواء خالد المحجوب ، مدير قسم التوجيه الأخلاقي في القوات المسلحة الليبية في حفتر، إن الجيش لا يدعم قوات الدعم السريع في السودان، وأكّد أن القوات المسلحة الليبية نأت بنفسها عن الصراعات الخارجية وأن هدفها هو حماية وحدة وسلامة أراضي ليبيا.

العلاقات الروسية والإماراتية

كانت مسألة ارتباط حفتر بقوات الدعم السريع ، التي يقودها محمد حمدان دقلو ، محل نقاش ساخن منذ بدء الحرب بين المجموعة شبه العسكرية والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل.

ويتمتع كلا الجنرالين بعلاقة وثيقة مع شخصيات بارزة في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، وكلاهما لهما تاريخ في مساعدة بعضهما البعض.

وأرسل دقلو ، المعروف باسم حميدتي ، مئات المقاتلين لدعم هجوم حفتر على طرابلس ، العاصمة الليبية ، في عام 2019. في ذلك الوقت، نفى الجيش السوداني التورط ، على الرغم من الأدلة الواردة في تقرير سري أصدره مراقبون، ولم يحدث وجود المقاتلين فرقًا كبيرًا ، حيث تعرض رجال حفتر لهزيمة كبيرة.

كما تورط حفتر وقوات الدعم السريع في شبكة من التجارة غير المشروعة تمتد عبر المناطق الحدودية لليبيا وتشاد والسودان.

ويرتبط جزء كبير من هذا التعاون بالانتماءات القبلية، حيث تنحدر عائلة حميدتي من تشاد في الأصل ، وهي جزء من قبيلة الماهرية من جماعة الرزيقات ، التي لها جذور طويلة في منطقة المثلث الحدودية في السودان وتشاد وجنوب ليبيا.

وقال جليل حرشاوي المحلل السياسي والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، في أبريل: “تهتم عائلة حفتر ببقاء شبكات التجارة غير المشروعة الموجودة بين السودان وشرق ليبيا”.

ويرسل معسكر حفتر، الآن مساعدات إلى قوات الدعم السريع. ويشير ذلك إلى أن الإماراتيين أو الروس قرروا استخدام نفوذهم مع حفتر لصالح حميدتي.

والوقود والكبتاغون والحشيش والذهب والسيارات المسروقة من بين البضائع غير المشروعة المهربة من وإلى السودان وليبيا.

وتقع الأراضي التي يسيطر عليها حفتر في ليبيا أيضًا على طول طريق الهجرة من السودان وإريتريا وإثيوبيا إلى البحر الأبيض المتوسط. وأصبح الاتجار بالبشر، منذ عام 2014 ، تجارة مربحة في ليبيا.

وقال موسى طيهوسي ، عضو حزب التغيير الليبي والباحث في الشؤون الإفريقية ، إن حفتر قد لا يستفيد بشكل كبير من التورط في حرب السودان، وأضاف أن دعم حفتر كان مرتبطًا بحلفائه خارج ليبيا ، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

مسار دعم حفتر للدعم السريع

وأوضح أن هذين الشخصين قدما معظم الدعم الذي تم توجيهه إلى قوات الدعم السريع. ويمر هذا في الغالب عبر مجموعة فاغنر، التي نقلت أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، مثل صواريخ سام -7 وأنظمة مضادة للطائرات، عبر الشحن الجوي من بلدة الكفرة في جنوب ليبيا.

وطريق الإمداد هذا معلق حاليًا بسبب المراقبة الدولية، بما في ذلك من القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، وبسبب تعرضها للهجوم من طائرات القوات الجوية السودانية. ومع ذلك، قال طيهوساي، إن الدعم مستمر من الأراضي الليبية.

حركات الحدود

وبحسب المحلل العسكري عادل عبد الكافي ، فإن إمداد قوات الدعم السريع بالوقود تسهّله وحدات سبيل السلام والكتائب 128 في جيش حفتر الخاضعة لقيادة حسن معتوق الزادمة.

وكتيبة الزادمة مسؤولة عن المنطقة الجنوبية الشرقية لليبيا، ولقائدها علاقات قوية وطويلة الأمد مع مرتزقة ومرتزقة سودانيين وتشاديين تعود إلى أيام معمر القذافي.

وتقع قاعدة قوة قوات الدعم السريع في دارفور ، غرب السودان. تشترك هذه المنطقة الشاسعة في حدود مع ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهناك مجموعات سودانية تعمل في المناطق الحدودية تساعد في إمداد قوات الدعم السريع بسبب الروابط القبلية والرفاق من فترات القتال السابقة.

وهذا يشمل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما قامت ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة التي نشرها الرئيس السوداني السابق عمر البشير بسحق التمردات بين الجماعات الإفريقية السوداء في دارفور.

وكان حميدتي قائدًا للجنجويد، وتحولت عناصر من الميليشيات إلى قوات الدعم السريع ، التي تم وضعها تحت رعاية المخابرات السودانية في عام 2013.

ويشمل الدعم الذي تقدمه الجماعات في المناطق الحدودية بين السودان وليبيا الوقود والذخيرة وبعض المعدات الطبية واللوجستية ، لكن ليس بكميات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مسار المعارك أو تحدث تحولًا كبيرًا في الحرب.